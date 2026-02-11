Sindicatos movilizan esta tarde en Paraná contra la reforma laboral del gobierno de Milei

Agmer, ATE, AMET, AJER, Sadop, AGDU, Sitradu y la mayor parte de las entidades sindicales, llaman a concentrar desde las 18:30 en la Plaza 1° de Mayo de Paraná para desde allí marchar hasta Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde culminará la acción con la lectura de un documento consensuado.

UPCN, por su parte, convocó para las 17 frente a OSER, y remarcó: “Con esta reforma, el gobierno de Milei pretende avanzar contra los derechos conquistados y debilitar la herramienta fundamental del pueblo trabajador: las organizaciones sindicales. No lo permitamos. Los trabajadores somos una fuerza con historia y con poder. Las grandes luchas y conquistas siempre las logramos con unidad y organización”.

AJER señaló que “el objetivo de esta medida es “defender derechos fundamentales como el derecho de huelga, la jornada laboral de 8 horas, el derecho de reunión y los convenios colectivos de trabajo”, a la vez, instó “a las comisiones de filiales, delegados y a todos los trabajadores y trabajadoras a participar activamente en defensa de nuestros derechos”.

Agmer se expresó en forma similar y subrayó que a la reforma laboral es “un ataque directo a los derechos laborales elementales contempladas en el artículo 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional y toda la legislación laboral que protege hoy a las y los trabajadores de los abusos patronales. Al mismo tiempo, procura desarmar a las organizaciones sindicales, que son las que plantean las exigencias por el salario y el conjunto de los derechos laborales”, publicó ApfDigital.

En el mismo orden añadió: “También nos posicionamos de forma crítica respecto al gobierno de Frigerio, quien apoya la política económica nacional que produce la recesión que se observa en empresas y comercios, agudizando una situación social precaria y una provincia cada vez más endeudada y que se niega a volcar recursos en obra pública, en salarios y en mejores servicios para la población. En tal sentido, se adelantó el repudio para las y los legisladores que voten este proyecto”.

ATE, en tanto, informó que incluirá reclamos provinciales, entre ellos el pedido de aumento salarial, la reincorporación de trabajadores cuyos contratos no fueron renovados y la oposición a una reforma previsional propuesta por el gobernador Rogelio Frigerio.

En tanto, la Regional local de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) instó a marchar a las 18:30 para rechazar la reforma laboral, exigir la urgente convocatoria a paritarias, manifestar su desacuerdo con la reforma jubilatoria y pedir que se convoque a las comisiones de condiciones laborales.