Primera Nacional: Andrés Gariano será el árbitro del debut de Patronato en Tucumán

11 de Febrero de 2026 - 08:22
Andrés Gariano

Gariano, el juez designado para el partido del domingo en La Ciudadela.

Andrés Gariano fue designado este martes para dirigir el partido debut de Patronato ante San Martín de Tucumán, como visitante, en la Primera Nacional 2026. Así lo confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dio a conocer las designaciones para la programación de la primera fecha.

El encuentro que marcará el estreno del equipo entrerriano se jugará este domingo desde las 19 en el estadio  La Ciudadela y formará parte de la Zona B.

Gariano estará acompañado por Sebastián Osudar y Martín Grasso, primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Federico Guaymas oficiará de cuarto árbitro en el Jardín de la República.

Vale destacar que la primera jornada de la Primera Nacional estaba prevista para el fin de semana del 7 y 8 de febrero, pero se postergó debido a la falta de acuerdo para la televisación de los partidos, que finalmente estará a cargo de la propia AFA vía streaming.

 

Toda la programación:

Primera Nacional - Fecha 1

Viernes 13 de febrero

17: San Miguel – Central Norte (Salta) 

Árbitro: Franco Acita 

Asistente 1: Nahuel Rasullo 

Asistente 2: Francisco Gugliota 

Cuarto árbitro: Damián Rubino 

 

21: Atlético de Rafaela – Almagro 

Árbitro: Felipe Viola 

Asistente 1: Federico Cano 

Asistente 2: Hernán Vallejos 

Cuarto árbitro: Marcos Recalde 

 

21.30: Godoy Cruz (Mendoza) – Ciudad de Bolívar 

Árbitro: Juan Pafundi 

Asistente 1: José Castelli 

Asistente 2: Daniel Zamora 

Cuarto árbitro: Lucas Brumer 

 

22: Gimnasia y Tiro (Salta) – Colegiales 

Árbitro: Álvaro Carranza 

Asistente 1: Gonzalo Ferrari 

Asistente 2: Cristian Herrera 

Cuarto árbitro: Nelon Bejas 

 

Sábado 14 de febrero

17: Acassuso – Chaco For Ever 

Árbitro: Javier Delbarba 

Asistente 1: Diego Romero 

Asistente 2: Maximiliano Montenegro 

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre 

 

17: All Boys – Mitre (Santiago del Estero) 

Árbitro: Maximiliano Manduca 

Asistente 1: Mario Bardina 

Asistente 2: Gonzalo Roldán 

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola 

 

17: Deportivo Morón – Defensores de Belgrano 

Árbitro: Juan Pablo Loustau 

Asistente 1: Juan Pablo Millenar 

Asistente 2: Federico Pomi 

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann 

 

17: San Telmo – Ferro Carril Oeste 

Árbitro: Lucas Cavallero 

Asistente 1: Ariel Scime 

Asistente 2: Federico García 

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas 

 

18: Agropecuario Argentino – Deportivo Maipú (Mendoza) 

Árbitro: Joaquín Gil 

Asistente 1: Joaquin Badano 

Asistente 2: Martín Saccone 

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre 

 

19: Tristán Suárez – Temperley 

Árbitro: Maximiliano Macheroni 

Asistente 1: Ernesto Callegari 

Asistente 2: Juan Viglietti 

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella 

 

20: Colón – Deportivo Madryn 

Árbitro: Pablo Giménez 

Asistente 1: Uriel García Leri 

Asistente 2: Federico Lapalma 

Cuarto árbitro: Mariano Agli 

 

Domingo 15 de febrero

17: Chacarita Juniors – San Martín (San Juan) 

Árbitro: Bruno Amiconi 

Asistente 1: Gerardo Lencina 

Asistente 2: Marcelo Errante 

Cuarto árbitro: Adrian Núñez Rodríguez 

 

17: Güemes (Santiago del Estero) – Nueva Chicago 

Árbitro: Fabrizio Llobet 

Asistente 1: Mariano Viale 

Asistente 2: Mariana Duré 

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva 

 

17.30: Los Andes – Almirante Brown 

Árbitro: Gonzalo Pereira 

Asistente 1: Juan Manuel González 

Asistente 2: Nahuel Santanocito 

Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba 

 

19: Racing (Córdoba) – Estudiantes 

Árbitro: Federico Benítez 

Asistente 1: Manuel Sánchez 

Asistente 2: Javier Mihura 

Cuarto árbitro: Jorge Etem 

 

19: San Martín (Tucumán) – Patronato 

Árbitro: Andres Gariano 

Asistente 1: Sebastian Osudar 

Asistente 2: Martin Grasso 

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

 

Lunes 16 de febrero1

7: Atlanta – Quilmes A.C. 

Árbitro: Juan Cruz Robledo 

Asistente 1: Andres Barbieri 

Asistente 2: Juan Ricciardi 

Cuarto árbitro: Tomas Aybar 

 

17: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) – F.C. Midland 

Árbitro: Yamil Possi 

Asistente 1: Ramon Ortíz 

Asistente 2: Mariano Ascensi 

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

