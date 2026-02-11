Primera Nacional: Andrés Gariano será el árbitro del debut de Patronato en Tucumán

Gariano, el juez designado para el partido del domingo en La Ciudadela.
Andrés Gariano fue designado este martes para dirigir el partido debut de Patronato ante San Martín de Tucumán, como visitante, en la Primera Nacional 2026. Así lo confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dio a conocer las designaciones para la programación de la primera fecha.
El encuentro que marcará el estreno del equipo entrerriano se jugará este domingo desde las 19 en el estadio La Ciudadela y formará parte de la Zona B.
Gariano estará acompañado por Sebastián Osudar y Martín Grasso, primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Federico Guaymas oficiará de cuarto árbitro en el Jardín de la República.
Vale destacar que la primera jornada de la Primera Nacional estaba prevista para el fin de semana del 7 y 8 de febrero, pero se postergó debido a la falta de acuerdo para la televisación de los partidos, que finalmente estará a cargo de la propia AFA vía streaming.
Toda la programación:
Primera Nacional - Fecha 1
Viernes 13 de febrero
17: San Miguel – Central Norte (Salta)
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Nahuel Rasullo
Asistente 2: Francisco Gugliota
Cuarto árbitro: Damián Rubino
21: Atlético de Rafaela – Almagro
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
21.30: Godoy Cruz (Mendoza) – Ciudad de Bolívar
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
22: Gimnasia y Tiro (Salta) – Colegiales
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Nelon Bejas
Sábado 14 de febrero
17: Acassuso – Chaco For Ever
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Diego Romero
Asistente 2: Maximiliano Montenegro
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
17: All Boys – Mitre (Santiago del Estero)
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
17: Deportivo Morón – Defensores de Belgrano
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Juan Pablo Millenar
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
17: San Telmo – Ferro Carril Oeste
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
18: Agropecuario Argentino – Deportivo Maipú (Mendoza)
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Joaquin Badano
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Enzo Silvestre
19: Tristán Suárez – Temperley
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
20: Colón – Deportivo Madryn
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Uriel García Leri
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Mariano Agli
Domingo 15 de febrero
17: Chacarita Juniors – San Martín (San Juan)
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Adrian Núñez Rodríguez
17: Güemes (Santiago del Estero) – Nueva Chicago
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Mariana Duré
Cuarto árbitro: Leandro Villanueva
17.30: Los Andes – Almirante Brown
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Nahuel Santanocito
Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba
19: Racing (Córdoba) – Estudiantes
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Jorge Etem
19: San Martín (Tucumán) – Patronato
Árbitro: Andres Gariano
Asistente 1: Sebastian Osudar
Asistente 2: Martin Grasso
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
Lunes 16 de febrero1
7: Atlanta – Quilmes A.C.
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Andres Barbieri
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Tomas Aybar
17: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) – F.C. Midland
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Ramon Ortíz
Asistente 2: Mariano Ascensi
Cuarto árbitro: Darío Sandoval