Primera Nacional: Andrés Gariano será el árbitro del debut de Patronato en Tucumán

Gariano, el juez designado para el partido del domingo en La Ciudadela.

Andrés Gariano fue designado este martes para dirigir el partido debut de Patronato ante San Martín de Tucumán, como visitante, en la Primera Nacional 2026. Así lo confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dio a conocer las designaciones para la programación de la primera fecha.

El encuentro que marcará el estreno del equipo entrerriano se jugará este domingo desde las 19 en el estadio La Ciudadela y formará parte de la Zona B.

Gariano estará acompañado por Sebastián Osudar y Martín Grasso, primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Federico Guaymas oficiará de cuarto árbitro en el Jardín de la República.

Vale destacar que la primera jornada de la Primera Nacional estaba prevista para el fin de semana del 7 y 8 de febrero, pero se postergó debido a la falta de acuerdo para la televisación de los partidos, que finalmente estará a cargo de la propia AFA vía streaming.

Toda la programación:

Primera Nacional - Fecha 1

Viernes 13 de febrero

17: San Miguel – Central Norte (Salta)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Francisco Gugliota

Cuarto árbitro: Damián Rubino

21: Atlético de Rafaela – Almagro

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

21.30: Godoy Cruz (Mendoza) – Ciudad de Bolívar

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

22: Gimnasia y Tiro (Salta) – Colegiales

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Nelon Bejas

Sábado 14 de febrero

17: Acassuso – Chaco For Ever

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Maximiliano Montenegro

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

17: All Boys – Mitre (Santiago del Estero)

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

17: Deportivo Morón – Defensores de Belgrano

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Juan Pablo Millenar

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

17: San Telmo – Ferro Carril Oeste

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

18: Agropecuario Argentino – Deportivo Maipú (Mendoza)

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Joaquin Badano

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

19: Tristán Suárez – Temperley

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

20: Colón – Deportivo Madryn

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Uriel García Leri

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Mariano Agli

Domingo 15 de febrero

17: Chacarita Juniors – San Martín (San Juan)

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Adrian Núñez Rodríguez

17: Güemes (Santiago del Estero) – Nueva Chicago

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva

17.30: Los Andes – Almirante Brown

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba

19: Racing (Córdoba) – Estudiantes

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Jorge Etem

19: San Martín (Tucumán) – Patronato

Árbitro: Andres Gariano

Asistente 1: Sebastian Osudar

Asistente 2: Martin Grasso

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Lunes 16 de febrero1

7: Atlanta – Quilmes A.C.

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Andres Barbieri

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Tomas Aybar

17: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) – F.C. Midland

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Ramon Ortíz

Asistente 2: Mariano Ascensi

Cuarto árbitro: Darío Sandoval