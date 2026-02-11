El Festival Entre Gustos y Sabores ofrecerá espectáculos y propuestas culinarias durante dos días

La ciudad de La Paz será sede del quinto Festival Entre Gustos y Sabores, un encuentro gastronómico y cultural que se desarrollará este domingo 15 y lunes 16 de febrero en el Polideportivo Municipal, y que reunirá a emprendedores gastronómicos, productores de cerveza artesanal y artistas musicales.

El festival integrará puestos gastronómicos, elaboraciones de cerveza artesanal y presentaciones artísticas. En esta nueva edición, el evento buscará repetir la convocatoria de temporadas anteriores, ofreciendo un espacio donde vecinos y público en general puedan recorrer los stands de comidas, conocer la producción de cerveceros locales y participar de espectáculos musicales programados para ambas noches.

La primera jornada se llevará a cabo este domingo y tendrá como escenario el Polideportivo Municipal, donde se desarrollará la apertura del festival con una programación musical orientada a diferentes estilos. En esa noche está prevista la presentación de la banda Los Becks, seguida por la actuación de La Sabrosa. El cierre artístico de la jornada estará a cargo de Pont a Bailar, propuesta que dará continuidad a la programación musical con un espectáculo pensado para acompañar el recorrido gastronómico y cervecero que se desarrollará durante toda la noche en el predio.

La segunda jornada del festival tendrá lugar este lunes y dará inicio a partir de las 19:30, retomando la propuesta cultural y gastronómica de la jornada anterior. En esta oportunidad, la programación artística incluirá la presentación de Che, ¿qué esperás?, banda tributo a Divididos, que interpretará un repertorio vinculado al rock nacional. Posteriormente, se presentará El Combo Mutante, y el cierre estará a cargo del grupo Pegó en el Palo.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer los espacios dedicados a la gastronomía y la producción de cerveza artesanal.

La entrada será libre y gratuita.