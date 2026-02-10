Rugby: con tres entrerrianos, “Los Pumitas” concentran y entrenan en Paraná

Con presencia entrerriana, el seleccionado argentino de rugby de menores de 20 años lleva a cabo su primera concentración nacional del año en Paraná. Son 46 los jugadores que entrenarán en el Club Atlético Estudiantes (CAE) hasta el 14 de febrero, pero además habrá capacitaciones para la región. Entre los convocados hay tres paranaenses: Franco Benítez (Tilcara), Basilio Cañas (CAE) y Franco Marizza (Rowing).

Los entrenamientos comenzarán este miércoles de 10 a 12.20 en la sede El Plumazo y habrá otro de 17.30 a 19 en la sede del Parque Urquiza. El jueves será de 10 a 12 en El Plumazo y de 17.30 a 19 en la sede Parque Urquiza; mientras que el viernes se desarrollará el primer turnno de 10 a 11 en la sede central del CAE y de 18 a 20 en Santa Fe Rugby.

Nicolás Fernández Miranda se refirió a qué espera para el encuentro con los jugadores: “Es una oportunidad para estar juntos como equipo, hay que aprovechar estos 4 días que estaremos juntos, desde entrenar fuerte hasta la convivencia y generar buenos vínculos que es importantísimo para nosotros. También queremos que nos reconozcan como un equipo que entrena fuerte, que labura y que no se conforma con la performance del año pasado, sino que quiere elevar la vara y que tiene ganas de competir y ganar”.

A su vez, comentó sobre la importancia de esta concentración: “Sentimos que está muy bueno venir para acá, la gente nos trata excelente y sentimos que sirve tener entrenamientos abiertos y que la gente venga a ver y sentirse parte. El año pasado nos habíamos quedado con las ganas de hacer algo con otro equipo y por suerte este año tenemos el cierre del viernes a la tarde un entrenamiento en conjunto con Capibaras XV”.

El plantel de 46 jugadores que concentra en Paraná:

1. Alejo Abaroa (SIC – URBA)

2. Jeremy Annand (Belgrano Athletic – URBA)

3. Luciano Avaca (Tala RC – Unión Cordobesa de Rugby)

4. Bautista Benavidez (Santa Fe – Unión Santafesina de Rugby)

5. Franco Benítez (Tilcara – Unión Entrerriana de Rugby)

6. Nicolás Cambiasso (Buenos Aires – URBA)

7. Tomás Canedo (Mendoza RC – Unión de Rugby de Rosario)

8. Basilio Cañas (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)

9. Fabrizio Cebron (Regatas – URBA)

10. Pedro Coll (Tigres R.C – Unión de Rugby de Salta)

11. Julián Cossutta (Mendoza RC – Unión de Rugby de Cuyo)

12. Pietro Croce (Cha Roga – Unión Santafesina de Rugby)

13. Manuel Cuneo (San Juan R.C – Unión Sanjuanina de Rugby)

14. Tomás Dande (Huirapuca R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

15. Benjamín Farías Cerioni (Universitario R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

16. Ramón Fernández Miranda (Hindú – URBA)

17. Gerónimo Gallo (CUBA – URBA)

18. Danilo Ghisolfi (SIC – URBA)

19. Manuel Gianantonio (Tala RC – Unión Cordobesa de Rugby)

20. Felipe Hygoneo (Alumni – URBA)

21. Keller Constantino (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)

22. Toribio Latorre (CUBA – URBA)

23. Benjamín Ledesma Arocena (SIC – URBA)

24. Francisco Lluch (Jockey – Unión de Rugby de Rosario)

25. Mateo Longo (SIC – URBA)

26. Ramiro Manzo (IPR Sporting – Unión de Rugby de Mar del Plata)

27. Franco Marizza (Paraná Rowing – Unión Entrerriana de Rugby)

28. Baltazar Monforte (La Tablada – Unión Cordobesa de Rugby)

29. Federico Narváez (CRAR – Unión Santafesina de Rugby)

30. Benjamín Ordiz (Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario)

31. Joaquín Pascual Viale (Alumni – URBA)

32. Tobías Peralta (Hindú – URBA)

33. Juan Pablo Pfister (Tucumán RC – Unión de Rugby de Tucumán)

34. Simón Pfister (Tucumán RC – Unión de Rugby de Tucumán)

35. Joaquín Poliche (Tucumán RC – Unión de Rugby de Tucumán)

36. Juan Preumayr (Jockey – Unión de Rugby de Rosario)

37. Bautista Salinas Mallea (Los Tordos RC – Unión de Rugby de Cuyo)

38. Federico Serpa (Los Tordos RC – Unión de Rugby de Cuyo)

39. Samuel Sverine Luna (La Tablada – Unión Cordobesa de Rugby)

40. Jerónimo Sorondo (Belgrano Athletic – URBA)

41. Mateo Tanoni (Jockey – Unión de Rugby de Rosario)

42. Federico Torre (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)

43. Laureano Valle (Mendoza RC – Unión de Rugby de Cuyo)

44. Benjamín Vázquez Calcaterra (San Martín RC – Unión Cordobesa de Rugby)

45. Santiago Vítola (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

46. Ignacio Zabella (Universitario RC – Unión de Rugby de Rosario)