El exPatronato Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

Iván Delfino dejó de ser el DT del Léon del Imperio, luego de una pobre campaña en Primera.

El ex director técnico de Patronato, Iván Delfino, dejó de ser director técnico de Estudiantes de Rio Cuarto. La derrota de este jueves por 1-0 ante Belgrano de Córdoba por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol fue determinante para el fin del ciclo del entrenador sunchalense.

Cabe destacar que el propio Delfino fue el entrenador que ascendió también a Patronato a la Primera División en 2015, luego de una memorable campaña como escolta de Atlético Tucumán y siendo ganador del Reducido. Luego tuvo un nuevo paso por el Negro, ya en la máxima categoría, pero sin buenos resultados.

El propio club cordobés a través de sus redes sociales confirmó la salida de Delfino, luego de un flojo arranque en el campeonato que incluyó tres puntos de 27. “Se ha decidido poner fin a la etapa de Iván Delfino como director técnico del plantel profesional”, comenzó el comunicado.

De todas maneras, destacaron que “las palabras de agradecimiento resultan insuficientes. Iván no solo fue el conductor táctico de nuestro equipo junto a su cuerpo técnico; fue el arquitecto de un sueño que nuestra ciudad esperó durante décadas”.

Además, subrayaron que “su profesionalismo y su entrega absoluta dejan para siempre una huella imborrable en Estudiantes”.

De esta manera, Estudiantes de Río Cuarto se convirtió en el sexto equipo que perdió a su director técnico desde que inició el Torneo Apertura.

El primero de ellos fue Instituto de Córdoba, luego de la prematura salida de Daniel Oldrá cuando iban sólo dos fechas.

Luego fue el turno de Eduardo Domínguez, de Estudiantes de La Plata, que aceptó una oferta irrechazable por parte del Atlético Mineiro, de Brasil.

La última ola de renuncias se dio a finales de febrero, con una intensa seguidilla.

Primero fue el turno de la dupla integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, que tuvieron un flojísimo arranque de temporada en Newell's; luego se dio la renuncia de Marcelo Gallardo en River y, por último, fue el turno de Hugo Colace, de Atlético Tucumán.

El post de Estudiantes de Río Cuarto: