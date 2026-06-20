Trova Viva llega este sábado a Paraná con música latinoamericana y una campaña solidaria

Trova Viva, este sábado a las 18 en La Hendija.

Tras una exitosa apertura en la ciudad de Santa Fe, el Festival Internacional y Solidario de Trova "Trova Viva" desembarca este sábado 20 de junio en Paraná, para dar continuidad a una propuesta que combina la canción de autor latinoamericana con una fuerte acción comunitaria.

Bajo el lema "Tres días. Tres ciudades. Un mismo latido", la iniciativa reúne durante este fin de semana a artistas de distintos países de América Latina en un recorrido que une a Santa Fe, Paraná y Santo Tomé a través de la música y la solidaridad.

La segunda jornada del encuentro se desarrollará este sábado a las 18 en el Centro Cultural La Hendija, Gualeguaychú 171, con entrada libre y gratuita. Allí se presentarán trovadores y cantautores provenientes de Argentina, Uruguay, Chile y Cuba, en una programación que busca celebrar la identidad cultural latinoamericana y fortalecer los lazos entre artistas de la región.

Entre los músicos invitados se encuentran los uruguayos Pablo Etcheverri y Raúl Díaz, los chilenos Maga Barros y José Manuel Lattus, y el cubano Ernesto Díaz. La representación argentina estará a cargo de Noelia Munz, Juane Voutat y Pablo Rodríguez.

El festival tendrá su cierre este domingo 21 de junio en Santo Tomé, completando así un circuito cultural que atraviesa tres ciudades del litoral argentino.

Música y compromiso social

Además de los conciertos, Trova Viva impulsa una campaña solidaria destinada a colaborar con instituciones, hogares y centros de día que trabajan con personas con discapacidad.

La colecta se extenderá hasta el 22 de junio y convoca a vecinos, comerciantes y empresas a realizar aportes de manera directa a las organizaciones beneficiarias, con el objetivo de garantizar transparencia y fortalecer el vínculo entre quienes colaboran y quienes reciben la ayuda.

Los organizadores informaron que las principales necesidades detectadas incluyen alimentos no perecederos, productos de limpieza y útiles escolares, por lo que invitan a la comunidad a sumarse a la iniciativa.

De esta manera, Trova Viva busca consolidarse como mucho más que un festival musical: una propuesta cultural que apuesta al encuentro, la integración latinoamericana y la construcción de redes solidarias en cada una de las ciudades que visita.