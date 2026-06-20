Cerúndolo venció a Nakashima e irá por el título en Queen’s

Este sábado por la mañana, Francisco Cerúndolo logró una valiosa victoria en el marco del ATP 500 de Queen’s en Londres, Gran Bretaña. Por las semifinales del torneo que forma parte de la temporada de césped antes de Wimbledon, el argentino dio cuenta del estadounidense Brandon Nakashima por 6/7 (5), 6/3 y 6/4.

De esta manera tendrá chance de ir en búsqueda del quinto título de su carrera, segundo del 2026 (ya ganó en Buenos Aires este año) y el de mayor envergadura en su recorrido como tenista. Será la segunda final que disputará en césped tras la que jugó en Eastbourne en 2023, ocasión en la que venció a Tommy Paul por 6/4, 1/6 y 6/4.

La final en Queen’s se presentará como una revancha para el estadounidense Paul, que venció a Ugo Humbert por doble 6/3 para acceder a la definición del torneo con el argentino. Este encuentro se disputará el domingo, desde las 9.30 (hora de Argentina) en el Andy Murray Arena.

En su camino a la definición, Cerúndolo venció a Aleksandar Kovacevic (6/4, 6/7 (5) y 6/2), Jenson Brooksby (6/0 y 6/4), Arthur Fery (7/6 -1-, 3/6 y 6/4) y en la semifinal dio cuenta de Nakashima para plantarse ante la octava definición de su carrera.