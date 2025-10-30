Hallan más restos óseos en Tala y los derivan a la Morgue para analizar si son del chofer Martín Palacio

Este jueves por la tarde se produjo un nuevo hallazgo de restos humanos en la zona rural de Rosario del Tala, en inmediaciones de la Ruta 15, a unos 16 kilómetros de la Ruta 39, donde continúan los rastrillajes por el crimen del chofer Martín Palacio, asesinado por Pablo Laurta en Entre Ríos, en el marco de su plan criminal que conmocionó al país, previo al doble femicidio que perpetró en Córdoba.

Según el informe policial al que accedió ANÁLISIS, en el lugar se secuestraron 17 piezas óseas fragmentadas, dos de ellas con piezas dentarias, además de una campera con capucha a rayas azules y celeste con posibles manchas hemáticas, un par de medias oscuras —una con restos pilosos— y otros elementos de interés para la causa.

El operativo fue encabezado por personal de la Dirección de Criminalística y la Departamental Tala. Los restos serán analizados en el laboratorio forense de Oro Verde para determinar su identidad mediante pruebas de ADN y estudios médico-legales.

El miércoles por la tarde ya se habían encontrado otras partes del cuerpo en la misma zona -concretamente un cráneo y otras piezas-, tras el aviso de lugareños. “Por las coincidencias, creemos que es lo que estábamos buscando”, expresó la fiscal al sitio Diario Río Uruguay, aludiendo a la posibilidad de que los restos pertenezcan a Palacio, quien fue visto por última vez el 7 de octubre en Concordia antes de que el principal acusado, el uruguayo Pablo Laurta, emprendiera su huida hacia Córdoba.

Las tareas de búsqueda continúan en el área rural de Rosario del Tala, mientras la Justicia procura confirmar si los restos corresponden al chofer asesinado.