Preocupante: un alumno llevó un arma a un campamento escolar en Entre Ríos

Un joven de 19 años que participaba de un campamento estudiantil en el balneario municipal de Valle María fue demorado en la madrugada de este viernes luego de que se detectara que había llevado un arma de fuego al lugar.

El hecho fue advertido por los docentes que acompañaban al grupo, quienes dieron aviso inmediato a la policía local. Al arribar al sitio, el personal de la Comisaría de Valle María constató la presencia de un revólver calibre 22 con cartuchería, que fue secuestrado en el marco del procedimiento legal correspondiente, informó Ahora.com.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el arma estaba registrada a nombre de un familiar del joven, ya fallecido. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el estudiante fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Diamante para identificarlo. Tras las diligencias de rigor, recuperó la libertad, aunque quedó supeditado a una causa.