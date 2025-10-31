Desde la secretaría de Deportes visitaron clubes de la Costa del Uruguay

El director de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, recorrió en representación de la secretaría de Deportes de la provincia distintas localidades de la Costa del Uruguay para conocer la infraestructura deportiva y dialogar con dirigentes.

"Estas recorridas nos permiten tener un conocimiento real de la infraestructura con la que cuentan los clubes y los espacios municipales, escuchar las necesidades locales y seguir consolidando una red de trabajo conjunto que potencie el desarrollo del deporte entrerriano", expresó Lupi.

En Colón, junto a la directora de Deportes Jésica Britos, visitó las instalaciones del Club Defensores y el Polideportivo Municipal, donde dialogaron con dirigentes sobre el funcionamiento de las distintas disciplinas y las acciones comunitarias que promueven.

En tanto, en Concordia, acompañado por la subsecretaria de Deportes Ivana Pérez y su equipo, recorrió los clubes Estudiantes, Capuchinos, Ferro, Los Espinillos Rugby, el autódromo Ciudad de Concordia y el Polideportivo Municipal, analizando junto a las instituciones las necesidades de infraestructura y capacitación.

Así mismo, en Concepción del Uruguay, junto al director de Deportes Osvaldo López, visitó los clubes Tomás de Rocamora, Gimnasia y Esgrima, Libertad y Engranaje, además del Centro de Educación Física N°3 Profesor La Nasa, donde se interiorizó sobre los programas deportivos que se desarrollan articuladamente entre el municipio y las entidades.

La recorrida también incluyó la ciudad de Gualeguaychú, donde se visitaron el Polideportivo Municipal y el Centro de Educación Física, espacios que concentran una importante oferta de actividades para la comunidad.