San Lorenzo venció a Deportivo Riestra en medio de un día de furia dirigencial

El Ciclón ganó por la mínima expresión este viernes en el inicio de la fecha 14.

San Lorenzo de Almagro superó a Deportivo Riestra por 1 a 0 este viernes en el inicio de la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y festejó en medio de un clima de tensión a nivel dirigencial. El único gol fue convertido por Alexis Cuello y le permitió al Ciclón llegar a los 22 puntos en la Zona B; el Malevo se mantiene con 27, pero podría perder la punta.

En cuanto a la Tabla Anual, los dirigidos por Diego Ayude se asentaron en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, con 46 unidades; mientras que Riestra continúa con 51 y no pudo meterle presión a los que, hasta este momento, entran a la Copa Libertadores.

La primera llegada a fondo fue favorable al Ciclón y tuvo lugar a los 20 minutos. Alexis Cuello se filtró en el área y definió ante la salida del paranaense Ignacio Arce, quien se impuso en primera instancia. Sin embargo, el balón continuó su trayectoria hacia el arco y le dio una segunda oportunidad al delantero, que conectó con la cabeza, pero el esférico se fue apenas por arriba del travesaño.

A 10 minutos del final, el conjunto visitante tuvo en los pies de Jonatan Goitía. El defensor se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y exigió una respuesta del arquero paraguayo Orlando Gill. Poco tiempo después, Gill volvió a salvar al local. Jonathan Herrera remató rasante desde el sector izquierdo del área, pero el guardameta se estiró para evitar la apertura del marcador.

En el inicio del complemento, San Lorenzo encontró la ventaja. Luego de una situación clara para el rival, se gestó un contraataque letal. El autor del tanto fue Cuello, que dominó con el muslo un pase con la cabeza de Agustín Ladstatter, giró y remató para alejar el balón del alcance de Nacho Arce y establecer el 1-0.

Tras la conquista del local, el Malevo intentó adelantarse en el campo de juego y trató de generar peligro. Sin embargo, se encontró con la férrea marca del Ciclón, que no permitió que se acerque con claridad, señala Infobae.

El próximo compromiso para San Lorenzo será el viernes 7 de noviembre, cuando tenga que visitar a Rosario Central. Riestra, por su parte, hará las veces de local frente a Independiente, el lunes 10 de noviembre.