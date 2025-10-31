La banda Germens llega con nuevas canciones a la Casa de la Cultura

Este viernes 31 de octubre, a las 21, la banda paranaense Germens ofrecerá un show en la Casa de la Cultura, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio de Paraná. El grupo integrado por Ariel Feresini en guitarra y voz, Martín Neme en guitarra, Andrés Ramírez en bajo y Leroy Johnson en batería repasará canciones de sus discos anteriores y presentará nuevo material.

La banda nació en Paraná y desde sus comienzos estuvo marcada por el rock clásico y las vertientes contemporáneas del género. Su primer LP, titulado Bienvenidos a Germandría, contó con la producción artística de Marcelo "Coca" Monte, músico conocido de la banda Vetamadre, y fue un punto de partida en la trayectoria del grupo, ya que a partir de ese primer puntapié comenzó un crecimiento exponencial en la creación de la música y las presentaciones en distintos escenarios.

En sus presentaciones recientes, Germens incluye temas como Cautivo, Sr. M., Corazón de plástico y Recurrente.

El recital de este viernes se inscribe en el ciclo de actividades que la Casa de la Cultura viene desarrollando durante todo el año, con el objetivo de promover la música local y brindar un espacio para la difusión de artistas entrerrianos. Desde la difusión se destacó que la propuesta de Germens sintetiza el espíritu de la programación, que es ofrecer al público paranaense la posibilidad de disfrutar de espectáculos de calidad con identidad regional, en un espacio histórico de la ciudad.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de ticketway.com o en puerta a un valor de $10.000.