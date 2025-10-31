Deportes

Vóley: Echagüe y Rowing, con rivales y fixture definido para la Liga Nacional Masculina

31 de Octubre de 2025 - 20:03
Paraná Rowing Club debutará el 10 de enero ante Obras de San Juan (Foto: FeVA).

Atlético Echagüe Club y Paraná Rowing Club conocieron sus rivales y el fixture que deberán afrontar en la próxima edición de la Liga Nacional Masculina de Vóleibol, a disputarse desde el 9 de enero. Ambos representantes de la Asociación Paranaense de Vóley (APV) compartirán la Zona A y debutarán el 10 del mismo mes.

Sus rivales en la etapa clasificatoria serán Libertad (San Jerónimo Norte), Villa Dora (Santa Fe), Unión Vecinal de Trinidad (UVT) y  Obras Sanitarias (ambos de San Juan), La Calera (Córdoba) y Lafinur (San Luis), según dieron a conocer este viernes desde prensa oficial del torneo.

El debut de ambos elencos paranaenses se dará el sábado 10 de enero ante rivales sanjuaninos y en condición de local (esta temporada cambió el formato): Echagüe tendrá su estreno ante UVT, mientras que Rowing será anfitrión de Obras Sanitarias. Al día siguiente, invertirán adversarios: PRC recibirá a Unión Vecinal Trinidad y el AEC hará lo propio con Obras.  

La otra Zona (B) estará conformada por: Sonder y Normal 3 (ambos de Rosario), Citta (Villa Constitución), Gimnasia y Esgrima (Santa Fe), Infernales de Vóley (Salta), Ateneo (Catamarca), Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) y Estudiantes (La Plata).

Los partidos de Echagüe y Rowing - Etapa clasificatoria LNMV 2026:

Fecha

Día

Partido

   Fecha
10 enero Sábado Echagüe -UVT   1ª fecha
10 enero Sábado Rowing-Obras   1ª fecha
11 enero Domingo Rowing-UVT   1ª fecha
11 enero Domingo Echagüe-Obras   1ª fecha
15 enero Jueves La Calera -Echagüe   2ª fecha
15 enero Jueves Lafinur-Rowing   2ª fecha
16 enero Viernes Lafinur-Echagüe   2ª fecha
16 enero Viernes La Calera-Rowing   2ª fecha
24 enero Sábado Echagüe-LIbertad   3ª fecha
24 enero Sábado Rowing-Villa  Dora   3ª fecha
25 enero Domingo Rowing-Libertad   3ª fecha
25 enero Domingo Echagüe-Villa Dora   3ª fecha
30 enero Viernes Echagüe-Rowing   Clásico entrerriano
1 febrero Domingo Rowing-Echagüe   Clásico (vuelta)
6 febrero Viernes UVT-Echagüe   6ª fecha
6 febrero Viernes Obras-Rowing   6ª fecha
8 febrero Domingo UVT-Rowing   6ª fecha
8 febrero Domingo Obras-Echagüe   6ª fecha
14 febrero Sábado Echagüe-La Calera   7ª fecha
14 febrero Sábado Rowing-Lafinur   7ª fecha
15 febrero Domingo Rowing-La Calera   7ª fecha
15 febrero Domingo Echagüe-Lafinur   7ª fecha
20 febrero Viernes Libertad-Echagüe   8ª fecha
20 febrero Viernes Villa Dora-Rowing   8ª fecha
22 febrero Domingo Libertad-Rowing   8ª fecha
22 febrero Domingo Villa Dora-Echagüe   8ª fecha

