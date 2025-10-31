Vóley: Echagüe y Rowing, con rivales y fixture definido para la Liga Nacional Masculina

Paraná Rowing Club debutará el 10 de enero ante Obras de San Juan (Foto: FeVA).
Atlético Echagüe Club y Paraná Rowing Club conocieron sus rivales y el fixture que deberán afrontar en la próxima edición de la Liga Nacional Masculina de Vóleibol, a disputarse desde el 9 de enero. Ambos representantes de la Asociación Paranaense de Vóley (APV) compartirán la Zona A y debutarán el 10 del mismo mes.
Sus rivales en la etapa clasificatoria serán Libertad (San Jerónimo Norte), Villa Dora (Santa Fe), Unión Vecinal de Trinidad (UVT) y Obras Sanitarias (ambos de San Juan), La Calera (Córdoba) y Lafinur (San Luis), según dieron a conocer este viernes desde prensa oficial del torneo.
El debut de ambos elencos paranaenses se dará el sábado 10 de enero ante rivales sanjuaninos y en condición de local (esta temporada cambió el formato): Echagüe tendrá su estreno ante UVT, mientras que Rowing será anfitrión de Obras Sanitarias. Al día siguiente, invertirán adversarios: PRC recibirá a Unión Vecinal Trinidad y el AEC hará lo propio con Obras.
La otra Zona (B) estará conformada por: Sonder y Normal 3 (ambos de Rosario), Citta (Villa Constitución), Gimnasia y Esgrima (Santa Fe), Infernales de Vóley (Salta), Ateneo (Catamarca), Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) y Estudiantes (La Plata).
Los partidos de Echagüe y Rowing - Etapa clasificatoria LNMV 2026:
|Fecha
|
Día
|
Partido
|Fecha
|10 enero
|Sábado
|Echagüe -UVT
|1ª fecha
|10 enero
|Sábado
|Rowing-Obras
|1ª fecha
|11 enero
|Domingo
|Rowing-UVT
|1ª fecha
|11 enero
|Domingo
|Echagüe-Obras
|1ª fecha
|15 enero
|Jueves
|La Calera -Echagüe
|2ª fecha
|15 enero
|Jueves
|Lafinur-Rowing
|2ª fecha
|16 enero
|Viernes
|Lafinur-Echagüe
|2ª fecha
|16 enero
|Viernes
|La Calera-Rowing
|2ª fecha
|24 enero
|Sábado
|Echagüe-LIbertad
|3ª fecha
|24 enero
|Sábado
|Rowing-Villa Dora
|3ª fecha
|25 enero
|Domingo
|Rowing-Libertad
|3ª fecha
|25 enero
|Domingo
|Echagüe-Villa Dora
|3ª fecha
|30 enero
|Viernes
|Echagüe-Rowing
|Clásico entrerriano
|1 febrero
|Domingo
|Rowing-Echagüe
|Clásico (vuelta)
|6 febrero
|Viernes
|UVT-Echagüe
|6ª fecha
|6 febrero
|Viernes
|Obras-Rowing
|6ª fecha
|8 febrero
|Domingo
|UVT-Rowing
|6ª fecha
|8 febrero
|Domingo
|Obras-Echagüe
|6ª fecha
|14 febrero
|Sábado
|Echagüe-La Calera
|7ª fecha
|14 febrero
|Sábado
|Rowing-Lafinur
|7ª fecha
|15 febrero
|Domingo
|Rowing-La Calera
|7ª fecha
|15 febrero
|Domingo
|Echagüe-Lafinur
|7ª fecha
|20 febrero
|Viernes
|Libertad-Echagüe
|8ª fecha
|20 febrero
|Viernes
|Villa Dora-Rowing
|8ª fecha
|22 febrero
|Domingo
|Libertad-Rowing
|8ª fecha
|22 febrero
|Domingo
|Villa Dora-Echagüe
|8ª fecha