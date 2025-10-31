Vóley: Echagüe y Rowing, con rivales y fixture definido para la Liga Nacional Masculina

Atlético Echagüe Club y Paraná Rowing Club conocieron sus rivales y el fixture que deberán afrontar en la próxima edición de la Liga Nacional Masculina de Vóleibol, a disputarse desde el 9 de enero. Ambos representantes de la Asociación Paranaense de Vóley (APV) compartirán la Zona A y debutarán el 10 del mismo mes.

Sus rivales en la etapa clasificatoria serán Libertad (San Jerónimo Norte), Villa Dora (Santa Fe), Unión Vecinal de Trinidad (UVT) y Obras Sanitarias (ambos de San Juan), La Calera (Córdoba) y Lafinur (San Luis), según dieron a conocer este viernes desde prensa oficial del torneo.

El debut de ambos elencos paranaenses se dará el sábado 10 de enero ante rivales sanjuaninos y en condición de local (esta temporada cambió el formato): Echagüe tendrá su estreno ante UVT, mientras que Rowing será anfitrión de Obras Sanitarias. Al día siguiente, invertirán adversarios: PRC recibirá a Unión Vecinal Trinidad y el AEC hará lo propio con Obras.

La otra Zona (B) estará conformada por: Sonder y Normal 3 (ambos de Rosario), Citta (Villa Constitución), Gimnasia y Esgrima (Santa Fe), Infernales de Vóley (Salta), Ateneo (Catamarca), Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) y Estudiantes (La Plata).

Los partidos de Echagüe y Rowing - Etapa clasificatoria LNMV 2026: