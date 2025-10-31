Dos detenidos por violento asalto a chofer de aplicación de viajes en Paraná

Un violento robo a mano armada se registró este jueves en la ciudad de Paraná, cuando un chofer de una aplicación de viajes fue asaltado mientras realizaba un viaje solicitado en la zona de calle El Ibapoy, en un sector poco iluminado y de escasa circulación.

La víctima relató que al llegar al punto de destino advirtió que se trataba de un descampado oscuro. Allí reconoció a una mujer que intentaba subir a su motocicleta, pero segundos después fue sorprendido por un hombre armado, que vestía una campera roja y pantalón negro.

“El sujeto sacó un revólver calibre .38, lo apuntó directamente y le exigió todas sus pertenencias”, informaron fuentes policiales.

Temiendo por su vida, la víctima entregó su motocicleta Yamaha FZ, una billetera con documentación personal, un teléfono celular marca TCL y una suma de $430.000 en efectivo que llevaba consigo.

Tras el robo, el agresor continuó amenazándolo y lo persiguió unos metros, lo que impidió que el damnificado pudiera precisar la dirección por la que huyeron los delincuentes.

Investigación y resultados del operativo

De inmediato se iniciaron tareas de investigación por parte del personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Paraná, quienes lograron identificar a los presuntos autores del hecho.

En la mañana de este viernes, los efectivos allanaron una vivienda en el barrio Los Hornos, donde lograron detener a dos personas, secuestrar el arma de fuego utilizada y recuperar la motocicleta robada, informó Canal Once.