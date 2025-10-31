Concluyó la novena fecha de la Copa de la Liga femenina

San Benito goleó por la novena fecha y es el nuevo escolta.
Este jueves concluyó la actividad correspondiente a la novena fecha de la Copa de la Liga Paranaense de fútbol femenino. En el desarrollo de la jornada, que se estiró más de la cuenta por el mal tiempo y las Elecciones Legislativas, la actividad finalizó con grandes goleadas.
Una de ellas fue la que le propinó San Benito a Don Bosco, al que venció por 10-0 para alcanzar los 22 puntos en la tabla de posiciones. El Sanbe es ahora el nuevo escolta de su homónimo de Paraná, ya que con la victoria superó a San Rafael y Atlético Paraná, que igualaron 0-0 el jueves pasado y llegaron a 21 unidades.
Otro triunfo por goleada fue el de Belgrano, que superó a Asociación River por 4-1 y llegó a los 13 puntos, todavía lejos de las principales posiciones del torneo. En el duelo restante hubo victoria de Arenas ante Universitario por 3-0, con lo que el equipo Rosa comienza a salir del fondo de la tabla.
Fixture y resultados | Copa de la Liga (femenina) | Fecha 9
-Miércoles 22/10:
Oro Verde 1-6 Academia Crack.
-Jueves 23/10:
Atlético Paraná 0-0 San Rafael.
-Lunes 27/10:
Escuela River 1-5 San Benito (Paraná).
-Miércoles 29/10:
Neuquen 1-2 Camioneros.
-Jueves 30/10:
Belgrano 4-1 Asociación River.
Universitario 0-3 Arenas.
San Benito 10-0 Don Bosco.
Posiciones | Copa de la Liga (femenina)
1°) San Benito (Paraná): 24 puntos.
2°) San Benito: 22.
3°) San Rafael: 21.
4°) Atlético Paraná: 21.
5°) Camioneros: 20.
6°) Academia Crack: 17.
7°) Neuquen: 13.
8°) Belgrano: 13.
9°) Arenas: 11.
10°) Oro Verde: 6.
11°) Don Bosco: 5.
12°) Escuela River: 4.
13°) Asociación River: 1.
14°) Universitario: 0.