Paro de colectivos: el Municipio de Paraná intimó a las empresas a que garanticen el servicio

La Municipalidad de Paraná informó que intimó a las empresas que conforman Buses Paraná a restablecer el servicio de transporte urbano de pasajeros, ante el sorpresivo paro dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor -UTA- Entre Ríos.

“Se intima formalmente para que de inmediato se restablezca el servicio en la ciudad de Paraná, que debe contar los días hábiles con un total de 80 coches en el turno mañana. Siendo las presentes el inicio de trámite administrativo de ley”, indica el texto enviado por la Subsecretaría de Movilidad y Transporte a Mariano Moreno y Ersa.

Miles de usuarios se vieron afectados a partir de este miércoles al mediodía ante la medida de fuerza urgente. El gremio convocó a los choferes a la explanada de Mariano Moreno, en calle 3 de Febrero, donde se realiza una asamblea.

Desde el municipio informaron a Ahora que avanzan en las medidas pertinentes para intimar a las empresas prestatarias del servicios a restituir de inmediato el servicio. Al mismo tiempo, avanzan con la solicitud de intervención de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.

El paro se dispuso por tiempo indeterminado y convocan a una urgente asamblea de choferes en la explanada de la empresa Mariano Moreno, en calle 3 de Febrero de la capital entrerriana.

UTA dispuso un sorpresivo paro de colectivos en Paraná

Hay malestar en UTA frente a la nueva concesión de colectivos en la ciudad, ante la falta de certezas por la continuidad laboral de los trabajadores.

Cabe recordar que la nueva concesión estará a cargo de la UTE liderada por la empresa San José. La firma, oriunda de Misiones, que ganó la licitación meses atrás, lanzó una convocatoria de choferes y administrativos.

Desde el gremio vienen advirtiendo por la necesidad de garantizar la continuidad de trabajo para los actuales choferes que brindan servicios en Buses Paraná.

De esta manera, dispusieron una medida de fuerza que ya dejó sin servicio a miles de usuarios este mediodía, todavía sin fecha precisa de hasta cuándo se extenderá el paro.