Autoridades políticas evaluaron el estado y atención de caminos rurales del departamento La Paz

Intendentes del departamento La Paz, se reunieron con el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), José Palacios, con quién abordaron detalles para el mantenimiento de los caminos rurales.

Al respecto, el presidente de la Comuna de Yeso Oeste, Javier Vera, dijo que están “avanzando en una labor conjunta con la provincia, en particular con la DPV, a partir de los requerimientos que vamos teniendo de los vecinos, en especial de quienes residen en las zonas rurales del departamento La Paz”.

El presidente comunal destacó la importancia del encuentro. “De esta manera podremos realizar una evaluación de la situación general de los caminos secundarios de todo el departamento, y cada intendente tendrá la posibilidad de concretar o no este convenio que apunta al mejoramiento de las trazas viales”, consideró.

“Por esa razón es que llevamos adelante esta reunión con el subadministrador de Vialidad, a los efectos de tener un panorama más certero sobre el criterio de la Dirección Provincial de Vialidad y poder, en consecuencia, articular acciones desde los acuerdos con cada municipio a los fines de concretar las obras necesarias”.