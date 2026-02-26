Sóftbol: Argentina consolidó su rumbo con dos triunfos más en el Panamericano

La selección argentina masculina de sóftbol ganó este jueves sus dos compromisos y dio un paso importante en el Campeonato Panamericano que se disputa en Montería, Colombia. Tras un saldo de una victoria y una derrota en el inicio de la Súper Ronda, los dirigidos por Alberto Guerrinieri le ganaron a Colombia y Estados Unidos.

Ambos partidos se disputaron en el estadio José Gabriel Amín Manzur y formaron parte de la segunda etapa del campeonato que entrega la clasificación para la fase de grupos del próximo Mundial y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En primer turno, Argentina venció a los Cafeteros por 5 carreras a 0 en un partido donde el pitcheo y la defensa funcionaron a la perfección, para enderezar el rumbo en esta etapa del certamen. Posteriormente, el conjunto Albiceleste obtuvo una victoria más amplia frente a los yanquis (7 a 0) y quedó con un positivo récord de 3-1 en la Súper Ronda.

Este viernes, a partir de las 18.30 (hora argentina), el seleccionado integrado por 11 entrerrianos afrontará otro partido decisivo frente a Venezuela, actual campeona del mundo. Desde las 21, el rival de los argentinos será Canadá.