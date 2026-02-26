El TOF desestimó el pedido de la defensa de Airaldi y confirmó que el juicio inicia el 3 de marzo

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná confirmó que el juicio por narcotráfico contra el ruralista Leonardo Airaldi y otras 13 personas comenzará el próximo 3 de marzo y volvió a rechazar el pedido de suspensión presentado por su defensora, la abogada Mariana Barbitta. La resolución se conoció este jueves, luego de que la letrada insistiera con frenar el inicio del debate bajo el argumento de que faltarían CDs con escuchas telefónicas consideradas clave en la causa.

No es la primera vez que el planteo es desestimado. El 12 de febrero, el TOF ya había rechazado un pedido similar mediante una extensa fundamentación. En esta oportunidad, la defensa sostuvo que no se encuentran más de 500 CDs con grabaciones que sustentan la acusación fiscal y que esa situación impide a su perito analizar integralmente la prueba antes del inicio del debate.

Sin embargo, según pudo saber ANÁLISIS de fuentes judiciales, parte del material se encuentra en poder del propio tribunal y otra parte está bajo resguardo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJuDeCO). encargado de conservar durante diez años las grabaciones de intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente. Ante esta situación, el TOF ya libró oficio para que se remita el material que se encuentra almacenada en ese organismo.

En ese contexto, el tribunal entendió que no existen razones suficientes para postergar el inicio del juicio, previsto para el 3 de marzo en Paraná. La causa FPA 8194/2019 tiene como eje una serie de escuchas telefónicas que fueron consideradas evidencia central al momento de la elevación a juicio.

Por otra parte, en relación al pedido de la Fiscalía para que Airaldi sea alojado en una celda de máxima seguridad en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, trascendió que, en caso de hacerse lugar a la solicitud, lo más probable es que el imputado siga el debate por videoconferencia, modalidad que se aplica de manera habitual en numerosos juicios federales cuando los acusados se encuentran detenidos en otras jurisdicciones.