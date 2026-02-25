La Prefectura Concepción del Uruguay conmemoró el 204° aniversario de su creación

La Prefectura Naval Argentina celebró el 204° aniversario de la creación de la Prefectura Concepción del Uruguay, mediante una ceremonia central realizada en la sede de la mencionada dependencia.

El acto fue presidido por el Jefe de la unidad, prefecto principal Roberto Fernández, y contó con la presencia del Prefecto de Zona Bajo Uruguay, prefecto mayor Manuel Barreiro; personal superior y subalterno de la Institución; integrantes del área de Sanidad de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay; y personal en situación de retiro.

Asimismo, acompañaron la conmemoración el presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay, Marcos Di Giuseppe; el administrador de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero local, Alcides Francia; representantes de la Delegación de Migraciones y autoridades locales.

Durante la ceremonia se recordó que la Prefectura Concepción del Uruguay fue creada el 23 de febrero de 1822, en los albores de la organización nacional. Desde entonces, la dependencia cumple un rol estratégico en el control, la vigilancia y la protección de los intereses fluviales en esta región del río Uruguay.

Cabe destacar que su reconocimiento formal se plasmó en la Disposición "SGEN A 59 N° 04/1988", y que su primer jefe fue el capitán José María Leonardo Urdinarrain, figura destacada por sentar las bases del ejercicio de la autoridad marítima, para la por aquel entonces llamada Capitanía del Puerto de Uruguay.

Dada su ubicación geográfica privilegiada, la dependencia acompañó el desarrollo económico y comercial de la zona, regulando el tráfico naviero y trabajando en estrecha coordinación con los organismos con competencia en el ámbito portuario.

En este nuevo aniversario, se puso especial énfasis en el legado del personal que integró la Institución a lo largo de estos 204 años y se destacó al personal en situación de retiro, cuya presencia simboliza la continuidad de los valores fundacionales de la Institución: disciplina, honor y lealtad a la Patria.

A más de dos siglos de su creación, la Prefectura Concepción del Uruguay reafirma su compromiso con la comunidad, el desarrollo portuario y la custodia de la soberanía en las aguas nacionales.