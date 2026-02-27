La Ronda Trío se presenta en Ferrero Cantina con un repertorio de folclore latinoamericano

Este viernes 27 de febrero a las 21, el espacio cultural y gastronómico Ferrero Cantina recibirá al grupo La Ronda Trío, que ofrecerá un concierto acústico centrado en el folclore latinoamericano y en el repertorio del litoral argentino. La propuesta tendrá lugar en el local ubicado en Piedrabuena 133.

El concierto estará a cargo de La Ronda Trío, integrado por Beco Ferrari, Eri Brown y Maxi Ferrari, músicos que trabajan sobre repertorios vinculados a las tradiciones sonoras del litoral y a expresiones folclóricas.

La propuesta forma parte de la programación habitual de la cantina, que conjuga gastronomía y espectáculos en vivo como parte de su agenda cultural mensual.

El lugar contará con servicio de cantina durante toda la noche, con barra y amplia variedad de comidas

La entrada contará con un aporte artístico de $5.000. Las reservas pueden realizarse al telefónico al 343 4610848.