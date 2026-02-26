Un peritaje oficial en el caso $LIBRA detectó intercambios entre Milei y Novelli, quien eliminó los mensajes

Expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que el presidente Javier Milei mantuvo conversaciones por WhatsApp y por Instagram con el lobista Mauricio Novelli, uno de los protagonistas decisivos del lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA, según consta en la copia del informe forense que obtuvo el diario La Nación.

Presentado el 9 de enero pasado, los investigadores de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) precisaron que Novelli también interactuó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con otros actores del escándalo, como el estadounidense Hayden Davis y el CEO de la firma KIP Protocol, el singapurense Julian Peh, entre otros.

El contenido de esos mensajes entre los hermanos Milei y Novelli, sin embargo, continúa en reserva. ¿Por qué? Porque el fiscal federal Eduardo Taiano sólo subió ahora -más de un mes después de presentado- el informe general de la Datip al sistema informático al que pueden acceder las defensas y querellantes, pero resguardó los anexos en que los peritos expusieron el tenor y carácter de los intercambios.

En simultáneo, el fiscal Taiano requirió este martes a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales de la Casa Rosada que le informe “si en sus registros existe un acuerdo confidencial entre Hayden Davis” y el Presidente. Es decir, un documento centrado en “la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina”.

La Casa Rosada deberá ahora precisar si tiene copias del “acuerdo confidencial” que reveló Clarín más de dos meses atrás, el 22 de diciembre pasado, y que fuentes involucradas en la operatoria confirmaron al diario La Nación, pero cuyas copias se negó a entregar Presidencia ante los pedidos de acceso a la información pública presentados.

Archivos eliminados

El peritaje de la Datip abarcó los contenidos de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos de Novelli y otros acusados, como Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, y los expertos alertaron al fiscal Taiano que múltiples conversaciones, archivos y mensajes fueron borrados: “Esto resulta de que hay varias conversaciones en las que aparece el símbolo de ‘papelera’ o el de ‘eliminado’”.

Los peritos Iván Nikiel e Ignacio Nolte Polledo aclararon, en ese sentido, que sólo pudieron recuperar parte de ese contenido eliminado mediante extracción forense, pero que el resto quedó en las sombras. Entre otros, el intercambio entre Novelli y el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, quien tras el estallido del escándalo acusó al lobista y a Terrones Godoy de exigirle sumas de cinco cifras en dólares para conseguirle una reunión con el Presidente durante el Tech Forum. Si pagaba, le prometieron, “cosas mágicas pasarán”.

En la misma línea, “todas las conversaciones individuales y las relativas a grupos de WhatsApp conformados por Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales se hallaron vacías o habrían sido eliminadas”, indicaron los expertos, siendo los lobistas y Morales -en representación de Milei- quienes figuran en un borrador de acuerdo con Davis cuya copia obtuvo el diario La Nación, fechado a fines de noviembre de 2024.

La eliminación de mensajes fue más allá. Novelli también eliminó intercambios con su madre, María Alicia Rafaele, quien ingresó a una sucursal del Banco Galicia el primer día hábil posterior al colapso de $LIBRA y, según surge de las cámaras de seguridad, se llevó todo el contenido de la caja seguridad del lobista.

“Lo mismo parece haber ocurrido con otros archivos”, remarcaron. “Si se observan las capturas de pantalla aportadas en el acápite “Contenido” del presente informe, se podrá ver que en cada ítem figura un número de color rojo, que indica la cantidad de datos eliminados que pudieron ser recuperados mediante la extracción forense”.

Del material que sí pudieron analizar, en cambio, Novelli surge como un nodo decisivo de comunicaciones entre distintos acusados y actores centrales o secundarios de la operatoria investigada. A diferencia de Novelli, su socio en el evento Tech Forum, él mantuvo conversaciones con el Presidente y su hermana, con Davis, con Peh, con Morales y otros.

Los expertos informáticos verificaron, además, que el vínculo entre el lobista y el Presidente comenzó en 2021, si no antes. “Se han destacado archivos de los que se deprende que Novelli y Javier Milei tenían una relación previa a los hechos aquí investigados”, indicaron. “En particular, se hallaron 3 archivos en formato MP4, que contienen videos en los que se ve a Javier Milei y/o una representación de su imagen. Según la información que se desprende de la metadata del archivo, este video fue creado en el dispositivo el 23 de abril de 2021”.

En la misma senda, detectaron seis archivos “en los que se pueden observar los programas académicos de los cursos que impartía Novelli y, que dan cuenta de que Javier Milei formaba parte como capacitador de ‘N&W Professional Traders’”, la empresa del lobista. “De la metadata de estos archivos se deprende que fueron creados en el mes de julio de 2023”.

De esos mismos dispositivos electrónicos, la Datip también extrajo un archivo que confirmó que Novelli conoce a Karina Milei desde las postrimerías de la pandemia de Covid-19. “En la carpeta de nombre “2021-04-25 20.40.14 Mauricio Novelli reunión Zoom de 81277762664”, se puede observar una reunión mantenida por Zoom en la que participan Novelli, Javier Milei y Karina Milei”, detalló. En particular, según se deprende del contenido relevado, la reunión se habría gestado a efectos de grabar la clase a cargo de Javier Milei en el contexto del curso de Criptomonedas”.