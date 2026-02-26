Vergara: “El déficit de la Caja de Jubilaciones es un gran problema y estamos decididos a discutirlo”

El senador provincial Gustavo Vergara (JxC-Diamante) hizo un análisis de la situación económica de la provincia en el contexto nacional y también se refirió al futuro proyecto de reforma del sistema previsional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Vergara se refirió a la situación financiera de la provincia que paralizó la obra pública y en tal sentido sostuvo que “las rutas venían con una destrucción de su estado de muchos años fruto de la falta de inversión; esa situación se paró en la primera parte de la gestión del gobierno nacional y ahora estamos en otra etapa”.

“Con la licitación de la ruta 14, la 12 y la 174, que une Rosario con Victoria y ya están trabajando las máquinas, por lo menos, para empezar el bacheo que es lo principal para que no haya pozos sobre la ruta y que podamos transitar con una demarcación horizontal con mayor seguridad. Respecto de la ruta 18, el gobernador nos comentó que está el compromiso del gobierno nacional de retomarla y terminarla, y en lo que es el entramado de las rutas provinciales, el año pasado empezamos con un plan que va a alcanzar al 100% del bacheo, con un bacheo de buena calidad”, detalló.

Agregó que “por otro lado, está la decisión del gobierno provincial de afectar el 100% de los recursos que vienen del impuesto inmobiliario rural al mantenimiento y sostenimiento de los caminos rurales, y dentro del plan de obra que tenemos para este año, Vialidad se lleva gran parte de lo que es el presupuesto de obra pública para mantenimiento de caminos. Asimismo, tenemos la firme expectativa de acceder a un crédito internacional donde el gobernador ha dicho que va a ser en un 100% afectado a obra pública, infraestructura en tema de caminos, en temas edilicio de escuelas y de hospitales”.

Consultado por las expectativas de que cambie la situación económica y financiera, Vergara definió: “Yo soy una persona optimista por naturaleza; el año pasado Argentina cerró con un 4% de crecimiento, y es cierto que son crecimientos dispares y que se ven en determinados rubros de la economía y hay otros sectores que están en una situación de recesión. Incluso vemos las industrias que están ligadas a los conurbanos de las ciudades, que están en situación de crisis, porque esto de la apertura obviamente las confronta con una realidad a la cual estas empresas no se pueden adaptar rápidamente. Pero en líneas generales, espero que este año haya un crecimiento de la economía y que sobre el segundo semestre se empiece a ver una reactivación del consumo”.

En ese marco, explicitó que “hay que mirar el crecimiento de los sectores de la producción que tenemos en la provincia, tenemos un sector agroindustrial muy vinculado con el exterior donde, obviamente, falta que haya mejores condiciones. De hecho, la provincia y los municipios tienen que aportar en eso, para que estas empresas sean más competitivas; seguramente lo de Vaca Muerta no nos llegará directamente a nosotros, pero tenemos que trabajar sobre los sectores de la producción que están vinculados al comercio exterior y que eso nos permita generar recursos, divisas y fuentes de trabajo en la provincia. Y la provincia en ese aspecto ha hecho algunas cosas importantes, uno es ya eliminar la totalidad de los impuestos provinciales de la boleta de la luz; se está trabajando mucho con el RINI, que es un régimen de incentivo a las nuevas inversiones que ya está dando su fruto con más de 200 millones de dólares de inversión y la consolidación de 2.000 puestos de trabajo. Creo que por ahí tenemos que ir. Las provincias y los municipios tienen que aportar a generar condiciones para que baje la carga tributaria y las empresas puedan funcionar de mejor manera”.

Respecto de otras posibles medidas que acompañen al crecimiento, Vergara sostuvo que “la infraestructura es elemental; si no tenemos ruta para transportar no solo a las personas sino a la producción es un tema que se vuelve complicado. Entre Ríos por primera vez va a tener acceso a la Hidrovía y eso es un tema muy importante porque, si bien la gente no lo ve en forma inmediata, que tengamos un puerto sobre la Hidrovía de gran calado significa que van a poder ingresar los buques que transitan los océanos del mundo, y eso va a permitir que mayor producción entrerriana pueda salir directamente y esto también trae hacia el interior de la provincia un mayor volumen de actividad”.

“Son cosas que se tienen que ir trabajando con tiempo, no hay otra historia en esto. Y la provincia tiene que hacer lo suyo; lo del RINI significa que cada proyecto de inversión que se presente deja de pagar ingresos brutos, impuesto automotor, impuesto inmobiliario, impuestos a los sellos, y eso es una posición muy importante que hace la provincia porque deja de percibir recursos, fundamentalmente, buscando que la actividad económica crezca. Como ha dicho el gobernador, hay que darle un horizonte a los entrerrianos donde el empleo esté en el sector privado y no sea el único objetivo tener como perspectiva laboral ingresar al Estado”, analizó.

En cuanto al beneficio que le traería a la provincia la Hidrovía, explicó que “la logística y el poder sacar la mercadería al mercado internacional tiene costos. Hoy Entre Ríos sufre que prácticamente todos los cereales se están yendo por el puerto de Rosario porque ahí está la boca de salida del país de esta mercadería, y todo el tránsito, el gasto de combustible, las tasas que se cobran por acceso a los puertos, los peajes, los está percibiendo la provincia de Santa Fe. En la medida en que nosotros tengamos puertos de ultramar con acceso directo, se va a generar todo el movimiento económico alrededor de los puertos, lo que genera obviamente menores costos, porque la mercadería puede salir de un puerto y no tiene que transitar tanto por camiones. Y eso también trae que haya toda una logística previa a los puertos que se va a poder generar en la provincia de Entre Ríos, y, de hecho, ya el movimiento que demuestra el puerto de Uruguay es una muestra acabada de la importancia que tiene poder tener una logística exportadora”.

Asimismo, se mostró de acuerdo con la apertura de las importaciones y de la economía en general que lleva adelante el gobierno de Javier Milei: “Estoy de acuerdo y es uno de los tantos temas que los argentinos hemos venido pateando y no lo hemos resuelto. Tenemos que pensar que no solamente le tenemos que vender al mundo, sino que el mundo también nos quiere vender a nosotros, y es una realidad. Si se trabaja sobre una economía cerrada, los resultados están a la vista, con empresas que han funcionado en un ecosistema con muchas prebendas y con mucha protección, lo que hizo que los precios internos fueran exorbitantes e inaccesibles”.

“Algunos podrán discutir la velocidad de la apertura, pero creo que la decisión del gobierno nacional de hacer una apertura rápida es la adecuada. Seguramente hay algunas empresas que sentirán la competencia de manera muy rápida, pero se tienen que adaptar porque esa es la ley del mercado y hoy no hay más un Estado que tenga recursos para subsidiar”, afirmó.

Proyecto de reforma previsional

Puntualmente consultado sobre el proyecto para reformar el sistema previsional, Vergara admitió que “hasta el momento no tenemos ningún borrador”. “Hemos tenido charlas con (el presidente de la Caja de Jubilaciones) Gastón Bagnat, yo estuve una reunión de Gabinete ampliado donde el gobernador puso foco en este tema, y apenas tengamos el texto lo vamos a empezar a trabajar, pero la gente y todos sabemos sobre lo que hay que modificar”, aseveró.

Sobre los temas a modificar, indicó que “primero hay que hacer un análisis de contexto donde este tema se fue pateando para adelante durante muchos años, y eso era así porque se lograba financiamiento, se sostenía un déficit en la provincia y eso hacía que se pudiera seguir sin hacer ningún tipo de modificaciones y de control. Hoy estamos en una situación donde la gente votó que no quiere más déficit fiscal en el Estado y nosotros estamos obligados a que eso se cumpla. Y además es una premisa del gobernador y es un concepto que hemos aprendido todos, muchos que hemos tenido funciones políticas lo hemos ejercido, y la gente está exigiendo que el Estado tenga un control sobre su gasto. Dentro de ese déficit, la Caja de Jubilaciones es uno de los grandes problemas porque estamos hablando de 430 mil millones de pesos aproximadamente para este año de déficit, que en definitiva lo tiene que pagar el millón y medio de entrerrianos a través de sus impuestos”.

Ante ello, aseguró: “Estamos decididos a que esto se charle, se discuta, tomándolo con mucha precaución, y con mucha seriedad y mucho respeto, porque estamos hablando del presente de los jubilados y del futuro de los trabajadores estatales. Y acá tenemos que acudir a que todos, y especialmente la oposición hoy, aporte para que este organismo funcione bien, y también a los representantes de los trabajadores, que son en definitiva los futuros beneficiarios, para que hagamos un sistema que sea sostenible en el tiempo y que se pueda pagar. Porque todo sale de los recursos de los de entrerrianos y tenemos que hacer algo que sea pagable, sobre todo para las nuevas generaciones, y no dejar una hipoteca como estamos sufriendo hoy”.

Puntualizó que “además de trabajar sobre la edad jubilatoria, hay que analizar también uno por uno los regímenes especiales, analizar toda la situación de los jubilados municipales, que es un gran rubro, porque muchos municipios tienen un volumen importante de personal jubilado y el aporte que hacen no alcanza a cubrir ni siquiera las jubilaciones que se están pagando”. Al respecto, refirió que “cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y, en este caso, los municipios que tienen el beneficio de que la Caja es provincial y que toda la liquidación y todo el costo de administración del sistema lo paga la provincia, al menos tienen que enviar sus recursos para que sus jubilados cobren. Y eso hoy no está ocurriendo”.

Agregó también que “hay cuestiones con las políticas salariales que cada uno realiza, porque hay municipios que, por ahí, toman decisiones en cuanto a su estructura y a su escala salarial de aumentos, y eso incide después en la Caja que tiene que pagar el 82% móvil, pero los recursos no vienen en su totalidad o se pagan muchos conceptos que no tienen aportes, con lo cual también se perjudica a la Caja de Jubilaciones”.

“Son todos temas que hay que discutirlos de manera llana, sin ocultar información y, de hecho, en la Caja de Jubilaciones cualquiera puede entrar y ver una descripción de toda la información de cómo está compuesto el déficit, cómo son los regímenes especiales que hay, se puede notar cuáles son los regímenes que están en mejor situación y cuáles están en peor. O sea, está toda la información para que se discuta sin ningún tipo de ocultamiento y que busquemos la mejor ley posible para que el sistema sea viable y también sea financiable”, sentenció.