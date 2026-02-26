Estudiantes de Río Cuarto logró su primer triunfo en el Apertura

Estudiantes de Río Cuarto consiguió este jueves su primera victoria desde que ascendió por última vez a Primera División. Este jueves, el equipo de Iván Delfino le ganó 2-0 a Huracán por la Zona B y celebró en el estadio Antonio Candini, por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

La primera mitad del encuentro propuso llegadas para ambos equipos, pero el conjunto local fue el que mostró más intensidad y buscó imponerse con la necesidad de sumar puntos. Tras un inicio dinámico, Estudiantes logró abrir el marcador a los 32 minutos: Gonzalo Maffini asistió de manera precisa a Mateo Bajamich, quien convirtió de cabeza en el área chica. El extremo fue reemplazado por Javier Ferreira a los 34 minutos, poco después del gol.

A los 28 minutos, el árbitro Maximiliano Mascheroni, con apoyo del VAR, revisó una jugada por posible penal para Huracán. Tras la revisión, decidió que no existía infracción y el local se salvó. Un minuto después, Leandro Lescano fue expulsado por doble amonestación, dejando a la visita con uno menos.

En el segundo tiempo, Huracán intentó igualar el resultado, pero el panorama no mejoró. Dos de sus llegadas más claras fueron anuladas por posición adelantada. La ocasión más nítida para empatar se presentó a los 77 minutos: tras un centro para Jordy Caicedo, aunque la visita no consiguió definir y desperdició la oportunidad. Pese a la caída, el arquero de Huracán, Hernán Galíndez, fue una de las figuras del partido por sus intervenciones bajo los tres palos.

Estudiantes de Río Cuarto logró un triunfo histórico en su estadio al imponerse 2-0 sobre Huracán, en un partido que marcó el regreso a la victoria del equipo en la Primera División después de cuarenta años. El segundo gol llegó tras una jugada nacida de un contragolpe: Gabriel Alanís condujo la ofensiva, eludió rivales y habilitado por Tomás González, el futbolista con paso por Huracán selló el resultado final.

Los Leones del Imperio alcanzaron su primer triunfo luego de que no han podido ganar en sus seis primeras presentaciones en la Primera División y se ubican en la decimocuarta posición con 4 puntos, producto de la victoria y un empate frente a Argentinos Juniors. El principal objetivo de los conducidos por Iván Delfino para este torneo será mantener la categoría. Por su lado, los conducidos por Diego Martínez hace cuatro fechas que no sentían la derrota y cayeron al séptimo lugar de la Zona B, con 9 puntos.