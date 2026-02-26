Vóley: San José perdió con Almafuerte y corre en riesgo su permanencia

El primer equipo femenino del Club Social y Deportivo San José comprometió su permanencia en la Liga Nacional Femenina de Vóley. Las Gladiadoras perdieron por 3 a 1 en sets con su par del Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Almafuerte de Las Varillas, Córdoba, y este viernes deberán ganar para asegurar su plaza en la categoría.

Este jueves, las dirigidas por Alejandra Cot perdieron con parciales de 22-25; 12-25; 25-20 y 27-29, en un duro encuentro que tuvo como escenario el estadio Mauricio Tano Montarulli del Club General San Martín Pacífico, Mendoza, donde se desarrolla el certamen que reúne 16 equipos.

Con este resultado, el único representante entrerriano deberá enfrentar a Monteros de Tucumán en un duelo a todo o nada por la permanencia en la divisional. El rival de las entrerrianas viene de caer con Brujas de Misiones por 3 a 0 (19-25; 22-25 y 22-25).

En los otros compromisos de la ronda de reubicación del 9º al 16º puesto, Ciudad de Nieva superó a la selección argentina U19 por 3 a 2 (25-14; 17-25; 25-21; 20-25 y 15-12), mientras que Municipalidad de General San Martín derrotó 3 a 1 a Gimnasia y Tiro de Salta (25-18; 23-25; 25-18 y 25-19). Por lo tanto, las juveniles albicelestes y las salteñas definirán el otro descenso.