Gualeguaychú: buscan a un pescador artesanal que desapareció ayer en el río Uruguay

El hombre -de unos 50 años- salió alrededor de las 8 a recorrer las mallas, una tarea habitual en su jornada de trabajo. Sin embargo, al no regresar en el horario previsto, sus compañeros comenzaron a preocuparse y decidieron salir en su búsqueda.

Minutos más tarde, hallaron el bote dado vuelta en el agua, sin rastros del pescador, lo que encendió las alarmas y motivó la inmediata intervención de la Prefectura Naval Argentina. Del operativo participan efectivos de la delegación de Gualeguaychú y de Concepción del Uruguay, junto a compañeros de trabajo, informó R2820.

Las condiciones de clima complicaron las tareas de búsqueda durante toda la jornada. Este miércoles se registraron fuertes vientos en la zona del río, lo que dificultó la navegación y los rastrillajes por parte del personal de Prefectura.

Tras la suspensión de las tareas por la falta de luz natural este miércoles y las adversas condiciones, la búsqueda se reanudó al amanecer de este jueves con la esperanza de obtener novedades.