Hallaron el cuerpo del empresario santafesino desaparecido en aguas del río San Jerónimo

El cuerpo sin vida de Marcelo Boschi fue encontrado minutos después de las 7 de este jueves en aguas del río San Jerónimo, a la altura de lo que se conoce como “El Timbó Quemado”, aguas abajo de Puerto Reconquista, muy lejos del lugar donde había sido visto por última vez el martes, cuando navegaba solo en su embarcación.

Tenía atada una soga y una bolsa donde se presume que podría haber contenido un elemento de peso, que podría ser arena.

De la primera revisión médica y del trabajo de los técnicos en Criminalística, “no surge nada que haga presumir un delito. Todo parece indicar que la muerte fue por asfixia por inmersión”, informó Reconquista Hoy.

Con esa información, el fiscal Nicolás Maglier ordenó la entrega del cuerpo a su familia para la despedida. No obstante, se aclaró que un pedido de la familia podría derivar en la realización de una autopsia.

Vale recordar que antes del amanecer del martes 24 de febrero, Boschi había salido a navegar solo, desde Guardería Amarras, con destino a Goya. Horas después, su embarcación fue hallada a la deriva, sin ocupantes, unos 12 kilómetros arriba de Puerto Reconquista, sobre el Riacho Correntoso, cerca de la boca del Arroyo Los Amores.

Vestía pantalón de jean, remera y llevaba el salvavidas puesto, de color azul, el que quedó sobre la embarcación.

A las 05.55 de ese día pasó navegando lentamente aguas arriba frente a la casilla La Loly, de Tito Kaenel. Minutos después de las 6 fue visto sobre su embarcación entre el palerío por encima de la boca del Arroyo Los Amores, frente al lugar conocido como “la chanchería”, según la designación de los pescadores de la zona.

Minutos después, la embarcación ya bajaba a la deriva, sin ningún ocupante. El mismo testigo la amarró frente a un rancho ubicado en el kilómetro 10, aguas arriba de Puerto Reconquista, donde está el arroyito que une El Correntoso con el Río San Jerónimo.

La embarcación tiene un casco tipo Tracker marca Cargo, de 6,20 metros de eslora, con motor Yamaha de 115 HP, y lleva el nombre de su negocio: "De Buena Madera".

Nacido el 25 de junio de 1970, Marcelo era padre de tres hijos de 11, 13 y 15 años, y se encontraba separado de la madre de los menores desde hace algunos años.

Quienes lo conocen, cuentan que era un apasionado del río, aunque resaltan que no era común que saliera a navegar sin acompañante.

En su trayectoria institucional, se destaca su rol como integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, donde fue Comisario General de la famosa Exposición de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria, Comercio y Servicios, además de formar parte del Rotary Club.