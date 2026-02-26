Un joven camionero quedó casi dos horas atrapado tras un violento vuelco en la Autovía Artigas

El conductor, un joven de 32 años oriundo de la provincia de Misiones, relató que el mal descanso y una distracción momentánea fueron las causas que provocaron el desvío hacia la banquina oeste, lo que resultó en el vuelco total del camión.

Un joven de 32 años sufrió un violento vuelco en la rotonda “La Chamarrita” de la Autovía General Artigas, jurisdicción del Departamento Uruguay, quedando atrapado en la cabina durante casi dos horas antes de ser rescatado.

En la madrugada de este jueves, un violento accidente se produjo sobre la Autovía General Artigas, ruta nacional 14, cuando un camión Iveco 420 con acoplado térmico protagonizó un vuelco espectacular a la altura del kilómetro 130, en la intersección con la rotonda “La Chamarrita”. El siniestro ocurrió minutos antes de las 5 y, a pesar de la magnitud del accidente, no terminó en tragedia.

El conductor, un joven de 32 años oriundo de la provincia de Misiones, relató que el mal descanso y una distracción momentánea fueron las causas que provocaron el desvío hacia la banquina oeste, lo que resultó en el vuelco total del camión.

Cuando los efectivos de la Comisaría Tercera llegaron al lugar, encontraron un escenario crítico: “El camionero estaba atrapado en la cabina, con el torpedo del vehículo presionando fuertemente ambas piernas”. Ante la urgencia, se solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, quienes trabajaron durante casi dos horas para realizar maniobras de corte y liberar al conductor.

A las 6.40, después de un intenso trabajo, el hombre fue finalmente rescatado y trasladado de inmediato al Hospital Justo José de Urquiza. Afortunadamente, tras una evaluación médica, se confirmó que sus lesiones eran de carácter leve, un resultado sorprendente dadas las condiciones del accidente.

Pasadas las 8 la circulación en la zona aún se mantenía parcialmente obstaculizada, específicamente en el carril izquierdo del sentido sur-norte. Personal de la Policía Caminera de Bella Vista y de la Comisaría Tercera trabajó en el lugar, asistiendo a los conductores y gestionando el tránsito. Se recomendó a los automovilistas circular con extrema precaución mientras se realizaban las tareas de remoción del pesado transporte.