La Vieja Usina dará talleres culturales de teatro, canto y bachata

El centro cultural La Vieja Usina abrió la inscripción a una nueva serie de talleres artísticos que se desarrollarán desde marzo en la ciudad de Paraná, con propuestas orientadas a la formación y la práctica cultural para personas adultas. La iniciativa incluye tres espacios diferentes coordinados por docentes y artistas locales, con encuentros semanales y modalidad presencial. Las propuestas están dirigidas a personas con o sin experiencia.

Uno de los talleres será "Teatro pa' pasarla bien", coordinado por la actriz y docente Gabi Zonis, destinado a personas mayores de 18 años. La actividad comenzará el 17 de marzo y se desarrollará todos los martes de 18 a 20. Las personas interesadas pueden realizar consultas mediante el perfil de Instagram @gabizonis o escribiendo al correo electrónico gabizonis@gmail.com

Otra de las propuestas es Proyecto Brrrlak!, un taller presencial enfocado en la experimentación vocal que invita a investigar las posibilidades de la voz desde distintos enfoques artísticos. El espacio tendrá como eje central la improvisación, abordando aspectos vinculados a la sonoridad, el cuerpo, los recursos musicales y el trabajo vocal en ensamble. A lo largo de los encuentros se buscará construir un repertorio basado en composiciones espontáneas, canciones originales y arreglos de música popular, proceso que culminará con un concierto de cierre previsto para julio. El taller comenzará el 11 de marzo y se extenderá hasta el 2 de julio, con encuentros semanales los miércoles de 18 a 20. La inscripción permanecerá abierta hasta el sábado 28 de febrero inclusive y las consultas pueden realizarse a través del correo proyectobrrrlak@gmail.com

La tercera y última propuesta corresponde a clases de bachata, coordinadas por Bachata Estudio y la profesora Natalia Chiecher. Las clases iniciarán el 2 de marzo y estarán organizadas en dos niveles: a las 19 se dictará el nivel inicial destinado a personas sin conocimientos previos y a las 20 el nivel inicial para quienes ya cuentan con experiencia básica. Las consultas e inscripciones pueden realizarse al número 343 6225424.

Los tres talleres son arancelados y cuentan con cupos limitados.