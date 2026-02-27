Un nuevo libro aborda el vínculo entre el campo, la ciudad y las políticas públicas

La editorial La Hendija Ediciones lanzó recientemente el libro Cultivar territorio. Agricultura familiar y política pública en el conurbano bonaerense, del investigador Agustín Carretto, una obra que aborda las condiciones sociales, productivas y políticas que atraviesan la agricultura familiar en contextos urbanos y periurbanos. El volumen propone analizar cómo se desarrollan experiencias productivas vinculadas al acceso a la tierra, la organización colectiva y las políticas públicas locales. El trabajo se centra particularmente en el partido de Moreno, en el conurbano bonaerense, y tiene la intención de aportar herramientas de análisis para comprender el vínculo entre producción de alimentos, territorio y desigualdad social.

El libro surge de una investigación cualitativa atravesada por las perspectivas del Trabajo Social, la agroecología y los estudios del desarrollo territorial. A partir de entrevistas, trabajo de campo y reconstrucción de experiencias organizativas, Carretto recupera las voces de productores y productoras que sostienen la agricultura familiar en condiciones complejas, en la mayoría de los casos atravesadas por la informalidad laboral y la falta de acceso estable a la tierra. La obra pone el foco en familias migrantes (en su mayoría de origen boliviano) que participan en procesos asociativos y productivos orientados a la producción de alimentos frescos destinados a circuitos de cercanía.

El libro hace un análisis de las políticas públicas locales implementadas en el territorio estudiado, especialmente en lo que es la creación de parques agrarios agroecológicos como herramienta de articulación entre el Estado, las organizaciones sociales y los productores. Según se plantea en la investigación, estos espacios funcionan como dispositivos que buscan ordenar el uso del suelo, fortalecer el arraigo territorial y promover prácticas productivas sostenibles. El autor examina cómo estas iniciativas intentan revertir condiciones históricas de precarización del trabajo rural en áreas urbanizadas para generar nuevas formas de organización económica y comunitaria.

La publicación también expone debates actuales vinculados a la soberanía alimentaria, la distribución de la tierra y el rol del Estado en la planificación territorial. También, analiza las tensiones entre modelos productivos tradicionales y alternativas basadas en la agroecología y la producción a pequeña escala, aspectos que ponen en discusión las formas en que se produce y distribuye el alimento en áreas metropolitanas densamente pobladas.

El ejemplar ya se encuentra disponible de forma física en Paraná en la librería Saltacharcos, ubicada en calle Gualeguaychú 167, y también puede adquirirse mediante la página web de la editorial para envíos a todo el país, a un valor de $31.000 (precio de lanzamiento).