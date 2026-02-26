OSER: "En 2025 aumentamos a Femer más de $14.000 millones, 75% por sobre la inflación"

Ante los reclamos públicos realizados por la Federación Médica, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) emitió una respuesta. En un comunicado, desde la obra social consideraron "imprescindible ordenar la discusión sobre la base de datos objetivos". Cabe recordar que la entidad que agrupa a los médicos amenazó con cortar el servicio a los afiliados al OSER si no obtienen una respuesta favorable a sus peticiones para el 6 de marzo.

En ese sentido, señalaron que "durante el 2025, OSER destinó en pagos a Femer más del doble de recursos que en 2024, quienes facturaron un 106% más durante el año pasado".

La obra social ratificó su voluntad de diálogo, pero subrayó que cualquier discusión debe basarse en datos justos y en la responsabilidad de preservar la sustentabilidad del sistema. “Los números son claros: la Femer recibe un 106% más de recursos comparando al año anterior”, señalaron desde la institución, y agregaron: “Eso representa unos 14.000 millones de pesos extra, equivalente a los aportes totales de 3 meses de la totalidad de jubilados y pensionados provinciales”.

"Por ejemplo, si se compara diciembre de 2024 con diciembre de 2025, ese incremento representa $1.360 millones adicionales. En algunas prestaciones, como las de segundo nivel, los aumentos alcanzaron hasta un 272%", detallaron oficialmente.

Enseguida, subrayaron que "si consideramos que la inflación del año pasado fue del 31.5% anual, implica que en términos generales, Femer tuvo incrementos por parte de OSER que superaron en más de 75 puntos a la inflación, un aumento que no tiene comparación alguna con otra actividad en el país".

Asimismo, afirmaron que "gracias a la ampliación de cobertura impulsada por OSER, la cantidad de prestaciones médicas realizadas creció un 30% respecto de 2024. Es decir, no solo se pagó más, sino que también se atendió a más afiliados en todo Entre Ríos".

“La prioridad es garantizar la atención de los afiliados y sostener un esquema financieramente responsable. En 2025 se pagó mucho más y se atendió más gente. Necesitamos que FEMER sea consciente y responsable, no podemos cuidar a los afiliados, cuidar las cuentas y pagarles más aún a ellos, más rápido”, concluyeron.