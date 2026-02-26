El IAPV evaluó la situación habitacional y proyecta acciones conjuntas con Arroyo Barú y La Criolla

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo encuentros institucionales con el presidente comunal de Arroyo Barú (departamento Colón), Javier Soto, y con el intendente de La Criolla (departamento Concordia), Ariel Stuker, en el marco de la agenda de articulación que el organismo desarrolla con gobiernos locales de la provincia.

Durante las reuniones se analizó la situación habitacional de ambas comunidades y se intercambiaron miradas sobre las herramientas vigentes en materia de vivienda.

Schönhals destacó que "el diálogo permanente con los municipios y comunas nos permite conocer en detalle cada realidad y proyectar, de manera coordinada, alternativas que se ajusten a las necesidades de las familias".

Asimismo, se abordaron aspectos vinculados a la disponibilidad de suelo urbano, la gestión de lotes con servicios y las líneas de asistencia técnica y financiera que el Instituto pone a disposición de los gobiernos locales.

Por su parte, las autoridades de Arroyo Barú y La Criolla valoraron la instancia de trabajo y coincidieron en la importancia de sostener una agenda común que permita avanzar en futuras gestiones vinculadas a la política habitacional.

De las reuniones participaron también el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini, y los vocales del organismo, José Artusi y Eduardo López Segura.