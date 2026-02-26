El IAPV evaluó la situación habitacional y proyecta acciones conjuntas con Arroyo Barú y La Criolla

Durante las reuniones se analizó la situación habitacional de ambas comunidades y se intercambiaron miradas sobre las herramientas vigentes en materia de vivienda.
Schönhals destacó que "el diálogo permanente con los municipios y comunas nos permite conocer en detalle cada realidad y proyectar, de manera coordinada, alternativas que se ajusten a las necesidades de las familias".
Asimismo, se abordaron aspectos vinculados a la disponibilidad de suelo urbano, la gestión de lotes con servicios y las líneas de asistencia técnica y financiera que el Instituto pone a disposición de los gobiernos locales.
Por su parte, las autoridades de Arroyo Barú y La Criolla valoraron la instancia de trabajo y coincidieron en la importancia de sostener una agenda común que permita avanzar en futuras gestiones vinculadas a la política habitacional.
De las reuniones participaron también el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini, y los vocales del organismo, José Artusi y Eduardo López Segura.