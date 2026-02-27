El acordeón suma un nuevo espacio de formación musical en la ciudad

A partir del mes de marzo comenzará en la localidad de Paraná un taller de acordeón coordinado por el músico y docente Sedil Toledo, una propuesta formativa destinada a personas interesadas en iniciarse en el instrumento o adquirir herramientas básicas para su ejecución. La actividad se desarrollará en el subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en San Martín 902, con encuentros semanales los días lunes de 11 a 12 y de 19 a 20.

El taller está dirigido tanto a personas sin experiencia previa como a quienes deseen retomar el contacto con el instrumento. Según se informó, la propuesta se centra en comprender el funcionamiento del acordeón y en desarrollar habilidades iniciales que permitan interpretar melodías. A lo largo de las clases se trabajará mediante ejercicios prácticos orientados a la coordinación entre manos, el sentido del ritmo y la escucha musical.

La organización informó que la propuesta forma parte de una serie de actividades formativas vinculadas a la música que se desarrollan en el espacio cultural de la galería, orientadas a ampliar las posibilidades de acceso a la educación artística en ámbitos no formales.

La inscripción es arancelada y tiene un costo de $50.000, que puede abonarse a través de la plataforma Eventbrite.