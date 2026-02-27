Comienza en marzo una propuesta de improvisación teatral

El taller de improvisación teatral "Como cayó quedó", coordinado por Alejandro Haimovich, iniciará una nueva edición el próximo 4 de marzo en la ciudad de Paraná. La propuesta se desarrollará todos los miércoles de 19:30 a 21 en La Salita de Perón, ubicada en Presidente Perón 648, y está dirigida tanto a quienes desean iniciarse en el teatro como a quienes ya poseen experiencia y buscan ampliar las herramientas expresivas. El objetivo del espacio es entrenar recursos actorales vinculados a la improvisación, la creatividad y la construcción colectiva de escenas sin guion.

La actividad forma parte de una propuesta formativa independiente que pone el foco en la improvisación como lenguaje escénico y práctica artística. Durante los encuentros, las escenas se crearán en tiempo real a partir de consignas, palabras o títulos sugeridos por el público o por el propio grupo de trabajo, un método que anima a desarrollar la capacidad de reacción, la confianza escénica y la disponibilidad corporal.

El coordinador Alejandro Haimovich estará a cargo de guiar las dinámicas y ejercicios, orientados a fortalecer la presencia escénica y la construcción de personajes. La metodología incluirá juegos teatrales, ejercicios de actuación y prácticas de improvisación que permitirán que cada participante avance a su propio ritmo.

El taller tendrá una inversión mensual de $20.000 e incluirá una muestra final abierta, instancia en la que el grupo compartirá con el público el proceso desarrollado a lo largo del ciclo.

Información e inscripciones al 343 5117292.