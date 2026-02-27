La familia del policía que murió de un disparo en Feliciano duda del accidente y pide respuestas a la Justicia

Marina Benítez, hermana del funcionario policial César Benítez, rompió el silencio sobre las dudas que rodean la muerte del efectivo ocurrida en septiembre de 2025. En una entrevista brindada al programa “El Séptimo Día” (Radio Plaza 94.7), la mujer expresó sus dudas y las versiones contradictorias que circulan sobre el hecho.

El suceso tuvo lugar el 13 de septiembre de 2025 en un establecimiento rural ubicado sobre la ruta provincial número dos, en el departamento Feliciano. César Benítez, de 38 años y miembro de la Brigada de Delitos Rurales, se encontraba prestando servicio uniformado junto a un compañero de la fuerza

“El 13 de septiembre mi hermano se encontraba en un establecimiento rural sobre la ruta número dos. Ellos estaban trabajando, él estaba con un compañero”, relató Marina, quien además confirmó que su hermano recibió un disparo que le provocó un estado crítico inmediato.

“Desde el momento que él ingresó al hospital de San José de Feliciano su estado ya era muy grave. Fue trasladado al hospital Masvernat de Concordia, donde ingresó directamente a terapia intensiva y falleció el 16 de septiembre”, detalló.

Dudas sobre la mecánica del disparo

Uno de los puntos más polémicos de la causa es la calificación legal y la mecánica del hecho. Actualmente, el compañero que estaba con Benítez se encuentra imputado por homicidio culposo, bajo la sospecha de que el arma se disparó accidentalmente. Sin embargo, la familia cuestiona fuertemente esta versión.

“Mi hermano siempre fue muy cuidadoso, sobre todo con el tema de las armas. Se hablaba de que él había apoyado el arma sobre el techo de la camioneta y que se disparó sin querer, pero según las pericias no es así”, afirmó Marina con firmeza.

La entrevistada señaló que existen dudas razonables sobre si hubo una intención detrás del disparo y criticó la falta de claridad en el testimonio del otro efectivo policial. “A ciencia cierta no sabemos realmente la versión de él. A través de nuestra abogada (Agostina Gisbert Molina) sabemos que ha dado varias versiones, pero hasta el momento no sabemos qué es lo que dijo porque no se ha acercado ni tuvimos diálogo con él”, agregó.

La familia de Benítez, que cuenta con el patrocinio legal de la abogada Agostina Gisbert Molina, se reunió este jueves con la fiscal Gisela Muniz.

El dolor de la familia se ve agravado por la convivencia cotidiana con el imputado en una comunidad pequeña. “No queremos que sea un caso más sin justicia. Necesitamos que se haga justicia por mi hermano para que él también pueda descansar en paz. Esta persona que le proporcionó el disparo anda por Feliciano como si nada; lamentablemente lo tenemos que cruzar porque Feliciano es chico, y eso duele bastante”, concluyó la mujer.

César Benítez dejó cinco hijos y una familia que, tras haber perdido también a su padre meses antes del hecho, hoy solo busca que la verdad salga a la luz.