Inicia en marzo un taller de dibujo abierto a principiantes y artistas en formación

A partir del mes de marzo, la profesora Solange Mel Lacombe pondrá en marcha en la ciudad de Paraná un taller de dibujo orientado tanto a personas que desean iniciarse en la práctica artística como a quienes buscan profundizar sus saberes. La propuesta comenzará el martes 3 y el jueves 5 de marzo, con encuentros semanales en el subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en San Martín 902, y se desarrollará mediante clases presenciales aranceladas con inscripción previa. El espacio busca brindar un ámbito de aprendizaje progresivo que permita experimentar con técnicas de dibujo, ejercitar la observación y acompañar el desarrollo de esta expresión a otras personas.

Según se informó, la propuesta se estructura a partir de ejercicios prácticos destinados a trabajar aspectos fundamentales del dibujo, entre ellos la línea, la composición, la proporción y el uso de distintos materiales.

Las clases se dictarán los días martes o jueves de 10:30 a 12.

La inscripción se realiza de manera anticipada mediante la plataforma Eventbrite, donde se encuentran disponibles las entradas correspondientes a cada comisión. El valor del taller es de $50.000 más costo de servicio.