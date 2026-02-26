Presentaron en Paraná el colectivo Cultura por la Memoria, que impulsará actividades artísticas todo el año

La capital entrerriana fue sede el miércoles 25 de febrero al mediodía de la presentación pública del colectivo CxM/ Cultura por la Memoria, una iniciativa integrada por artistas, gestores y trabajadores culturales que propone desarrollar durante todo 2026 una agenda anual de acciones artísticas, pedagógicas y comunitarias para conmemorar los cincuenta años del golpe de Estado en Argentina. El lanzamiento se realizó en el auditorio de la Uader, dentro de la sede de la Escuela de Música Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, con la participación de referentes de derechos humanos, organizaciones sociales, actores del ámbito cultural y público en general.

Tras la actividad, la referente de Derechos Humanos María Luz Piérola diálogo con A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7) y definió el sentido político y cultural de la iniciativa. "La verdad que la propuesta es muy interesante, muy linda, en esta coyuntura donde el negacionismo, en realidad el volver a aplicar la teoría dictatorial de otra manera, desde un ámbito democrático, estamos viviendo un genocidio social, una tristeza en la gente, la falta de trabajo... Que surja Cultura por la Memoria me parece una alternativa, una narrativa distinta, hablar desde los sentimientos, desde la creación, el poder decir cosas de otra manera, fundamentalmente desde lo que es la magia del arte", expresó. Según explicó, el colectivo propone reactivar sentidos: "No solamente es recordar, sino también volver a traer las banderas de los 30.000 desaparecidos, volver a traer a la memoria las luchas de liberación de nuestro pueblo y volver a construir una alternativa distinta".

El proyecto surge de una articulación entre trabajadores culturales que ya venían desarrollando acciones conjuntas en la ciudad y que durante 2025 participaron en la organización artística de la marcha por el aniversario número 49 del golpe, con intervenciones urbanas destinadas a visibilizar sitios vinculados a la memoria histórica n coordinación con la Multisectorial de Derechos Humanos y otras entidades locales. Desde esa experiencia previa se definieron los lineamientos que orientarán el trabajo de este año.

Durante la entrevista, Piérola insistió en que el arte permite interpelar de un modo diferente al discurso político al que se está acostumbrado. "El arte habla de otra manera y llega de otra manera. Estamos cansados de este destrozo del Estado, de este desguace, donde la gente está muy mal, y yo creo que elevarnos a través del arte, de la cultura en general, porque no solamente es teatro, artes visuales, literatura, murales, no solamente es esto como técnica, sino poder decir de otra manera, más amorosa desde la ternura, y poder juntarnos como hermanas, porque justamente lo que quieren es aislarnos, vernos tristes, y no podemos permitirlo". Por todo lo anterior, sostuvo que la propuesta busca recuperar la esperanza: "Tenemos un pueblo maravilloso, tenemos un territorio maravilloso, y tenemos que defenderlo y poder recuperar justamente la alegría y la esperanza, porque creemos que otro mundo es posible".

El calendario de actividades se extenderá durante todo el año e incluirá acciones puntuales vinculadas a fechas importantes. Entre ellas se anunció la presentación de una bandera bordada con los nombres de personas desaparecidas, confeccionada por bordadoras de la ciudad y replicada en distintos puntos del país, que será mostrada públicamente el 5 de marzo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y luego llevada a la marcha conmemorativa del 24 de marzo. Además, desde el 18 de ese mes se prevén recorridos guiados en un colectivo municipal por espacios de Memoria y ex centros clandestinos de detención, con inscripción abierta para quienes deseen participar. "La idea es poder hacer vibrar a la gente y saber que otro mundo es posible y que podemos defender los derechos porque la gente está muy shockeada, muy cansada", señaló.

Consultada sobre el contexto actual y el debate público en torno a la memoria, la referente dijo que "hoy está queriendo ser tapada, pisoteada. Lo vemos en el vaciamiento del Registro Único, lo vemos a nivel nacional, vemos que amagan con indultar a los genocidas, vemos que no se quiere hablar de lo que pasó en la dictadura. El genocidio de la dictadura no está cerrado, la falta de identidad de los jóvenes no está cerrada, tal es así que vimos que apareció otro nieto más. Entonces el querer tapar la verdad hace mucho ruido, hace mucho mal". Para Piérola, el trabajo cultural es una forma de resistencia constante: "Nosotros vamos a seguir resistiendo porque siempre hemos estado en la resistencia y en la construcción".

La programación anual incluirá música, teatro, intervenciones visuales y murales en distintos barrios, con la intención de acercar el debate histórico a públicos más amplios y especialmente a las nuevas generaciones. "Hoy los jóvenes no conocen el tema dictatorial, no conocen la realidad, por eso nosotros en este año de los 50 años no solamente vamos a estar en el acto principal, también a través del arte vamos a ir narrando otras cosas", afirmó.

Sobre el cierre de la entrevista, la referente leyó el manifiesto del colectivo, un texto que resume la perspectiva del espacio y que propone "empuñar la acción como verbo, recordar como fuerza que insiste y no como inventario del daño, recordar como quien prepara el suelo para lo que todavía puede crecer, volver el deseo desde el otro lado de la sombra, la justicia compartida, la organización solidaria. Nombrar ese proyecto interrumpido no para idealizarlo, sino para volverlo imaginable y, entonces posible. No hablar por quienes faltan, escuchar lo que todavía resuena, saber que la memoria no se captura, se construye y se acompaña. Las imágenes explotan de dolor, elegir las palabras que no hieran, silencios que sostengan; la forma también es memoria. Hacer del cuidado una forma de belleza, pensar que cada gesto, cada obra, cada acción como resguardo del otro, del territorio, del lenguaje. Cuidar es una práctica política, sostener a unos otros que no se cierre, unos otros que invite, que aprenda, que se deje atravesar. La memoria crece cuando hospeda la potencia de lo colectivo, pensarse en la esperanza como un territorio incierto y entonces actuar, aceptar la lentitud, confiar en lo que madura sin hacer ruido, trabajar a destiempo para que el sentido permanezca digno y rebelde, actuar para que el lenguaje llegue antes que el daño, para que la escucha anteceda a la ruptura, para que la sensibilidad interrumpa la repetición, hacer visible sin convertir el dolor en espectáculo, elegir la atención sostenida, la cercanía, la claridad que no simplifica. Habitar calles, instituciones y paisajes como lugares de memoria viva, no encerrar el recuerdo, dejarlo circular, tocar, transformar, soñar también lo que ya esté presente en el mundo, cantar en la noche oscura como lo hemos hecho desde el principio de los tiempos. Hacer un manifiesto para no olvidarlo".