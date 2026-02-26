Gobernador Mansilla recibió al director de Vialidad y fue sede de una reunión clave por los caminos rurales

Francisco Pasinatto, intendente de Gobernador Mansilla, recibió a Ezequiel Donda, director de Vialidad Provincial, junto a presidentes comunales y de juntas de gobierno, para llevar adelante una reunión de trabajo enfocada en nuestros caminos rurales.

"Agradecemos especialmente a cada uno por hacerse el tiempo y viajar hasta nuestra localidad para planificar en conjunto. Cuando se trata de infraestructura productiva, el compromiso tiene que ser territorial y en equipo", dijo el presidente municipal.

Y agradeció también a Vialidad Zonal VIII por el trabajo articulado y la presencia constante en el territorio. "Estas jornadas intensas son las que permiten que las soluciones avancen", aseguró.

En ese sentido, afirmó que "los caminos no son solo tierra y ripio: son educación, son salud, son producción y desarrollo. Son oportunidades concretas para nuestra gente".

"En línea con lo planteado por nuestro gobernador, vamos a seguir fortaleciendo el trabajo conjunto y próximamente estaremos firmando los convenios con las comunas para continuar mejorando la red vial, como lo venimos haciendo desde hace años. Gestión, compromiso y planificación. Así se construye futuro", cerró Pasinatto.