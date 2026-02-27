Aldea San Antonio celebra la 30° Fiesta Provincial del Inmigrante Alemán

La localidad ubicada en el departamento Gualeguaychú será sede este fin de semana de la 30° Fiesta Provincial del Inmigrante Alemán, un encuentro cultural que reunirá a vecinos, colectividades y público en general para celebrar las tradiciones heredadas de la inmigración germana en la región. La actividad principal se desarrollará el sábado 28 de febrero desde las 19:30 en el Club Social y Deportivo San Antonio, con una programación artística y cultural que busca poner en valor la identidad de la comunidad.

La celebración apunta a conservar costumbres vinculadas a la música y a disfrutar de la gastronomía. Además, la programación del sábado incluirá presentaciones musicales en vivo con grupos vinculados al repertorio tradicional y festivo de las colectividades alemanas. Sobre el escenario actuarán Los Gringos del Volga, Maravillas Alemanas, Brisas Inmigrantes y Bandita Edelweiss, conjuntos que interpretarán música característica de estas celebraciones.

Previamente, el viernes 27 se realizará una noche de apertura con entrada gratuita, que contará con la participación de Los Amigos Alemanes y el Dúo Alemán. Esta jornada previa está pensada como un anticipo festivo que permita a la comunidad comenzar a compartir la celebración.

Como todos los años, habrá un tradicional Desfile Típico Alemán, previsto para las 19 del sábado sobre la Avenida Los Inmigrantes. El recorrido tendrá como punto de encuentro la Plaza San Martín, donde además se llevará adelante el clásico espiche de la cerveza, ceremonia que marca el inicio formal de la fiesta.

Desde la organización recomiendan llevar reposeras para mayor comodidad.

La entrada para el día sábado tiene un valor anticipado de $8.000 y se puede reservar al 3446 639842. En puerta contarán $12.000.