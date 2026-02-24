Reforma previsional: responsabilidad hoy para garantizar el 82 por ciento móvil mañana

Uno de los puntos más importantes del discurso del gobernador Rogelio Frigerio ante la Asamblea Legislativa fue la decisión de abordar con claridad la situación de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. No es un tema cómodo. Pero es un tema inevitable.

La Caja fue una de las áreas más críticas que recibimos después de 20 años consecutivos de gobiernos del PJ. El déficit anual alcanzaba el 40 por ciento y, de no haber intervenido con medidas de orden y control, hoy superaría el 50 por ciento.

Estamos hablando de una amenaza concreta a la sustentabilidad del sistema y, en consecuencia, al pago futuro del 82 por ciento móvil.

La primera etapa de esta gestión estuvo dedicada a desactivar bombas de tiempo. En materia previsional, eso implicó gestión, control, revisión de procesos y medidas que permitieron reducir a la mitad el déficit hacia el que nos encaminábamos.

Ese esfuerzo fue real y cuantificable.

Pero sería irresponsable afirmar que el problema está resuelto. Sigue existiendo un desbalance estructural que requiere un debate serio y profundo.

Durante años, la discusión previsional fue postergada por conveniencia política. Se eligió no abordar reformas estructurales para evitar costos coyunturales. Esa decisión acumuló un problema que hoy debemos enfrentar con madurez institucional.

Necesitamos abrir un debate para construir entre todos un sistema más moderno, más justo, más transparente y sostenible en el tiempo.

Y cuando hablamos de reforma, es importante despejar fantasmas: reformar no es recortar derechos. Reformar es garantizar que esos derechos puedan sostenerse dentro de 10, 20 ó 30 años.

La discusión no es si queremos el 82 por ciento móvil. La discusión es cómo lo aseguramos de manera responsable, sin comprometer el futuro financiero de la provincia ni trasladar la carga a las próximas generaciones.

El gobernador fue claro y respetuoso: vamos a invitar a dialogar a la oposición y a los representantes de los trabajadores. Queremos escuchar aportes y construir consensos. Pero no podemos desconocer el problema estructural que existe.

El equilibrio fiscal que logramos en la provincia no puede ponerse en riesgo por evitar debates necesarios. Pasamos del déficit al equilibrio en el peor contexto de recaudación, cumplimos vencimientos de deuda heredada y recuperamos confianza institucional. Ese orden no puede desarmarse por inacción.

La sostenibilidad previsional no es una consigna ideológica. Es una obligación técnica y moral.

Si no actuamos ahora, el problema será mayor y las soluciones más dolorosas en el futuro.

La política responsable no es la que promete lo imposible. Es la que garantiza que lo prometido pueda cumplirse.

La reforma previsional debe tener ese objetivo: asegurar el 82 por ciento móvil, preservar la Caja y proteger el equilibrio financiero de Entre Ríos. Eso exige diálogo. Pero también exige decisión.

(*) Senador provincial (JxER - Federación)