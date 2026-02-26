Ley de Glaciares: qué artistas se manifestaron contra la modificación

Ricardo Darín, Érica Rivas, Carla Peterson, y muchas más personalidades de la cultura firmaron una petición para frenar el proyecto.

En el Senado se debate la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), donde el Gobierno redefine la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminería e hidrocarburos, no sin controversia ni resistencia de los sectores ambientalistas.

El partido oficialista pretende modificar artículos claves que resguardan la importancia hídrica para brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos.

Es por ello que en las últimas horas, múltiples nombres del espectáculo se manifestaron en contra de la propuesta liderada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) y en defensa de la ley 26.639, sancionada en 2010.

En el marco de una junta de firmas iniciada por la Asociación de Abogados Ambientalistas en rechazo del vaciamiento de la ley de glaciares, reconocidos nombres de la cultura argentina se sumaron, como también así actores reconocidos a nivel mundial.

Entre quienes expresaron su rechazo a las reformas en la ley hoy vigente, se encuentran; Ricardo Darín, Federico D'Elía, Erica Rivas, Lucrecia Martel, Rita Segato, Celeste Cid, Dolores Reyes, Mercedes Morán, Eleonora Wexler, Tomás Saraceno, Soledad Barruti, Daniel Grinbank, Andrea Pietra, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Roberto Gargarella, Georgina Barbarrosa, Verónica Gago, Abel Gilbert, Julieta Díaz, Darío Sztajnszrajber, Maitena Burundarena, Juan Carlos Kreimer, Marcelo Piñeyro y Selva Almada, entre otros.

Con esta campaña, la entidad quiere demostrar el compromiso social de la población y probarle al Congreso que “no hay licencia social para avanzar sobre los glaciares”.

Los artistas que compartieron la campaña “Los glaciares no se tocan

”En las últimas horas, múltiples personalidades del espectáculo manifestaron sus ideales al compartir la solicitada “Los glaciares no se tocan”.

Erica Rivas, Claudia Piñeiro, Carla Peterson se sumaron a las miles de personas que compartieron la ilustración de Maitena Burunda.

La escritora Claudia Boaf compartió más de un video ilustrativo informando a sus seguidores sobre el impacto que la modificación de la Ley Glaciares tendría en el país.

Por su parte, la actriz de “Envidiosa” Lorena Vega compartió un clip difundido por la cuenta Revista Sudestal, anticipando el resultado de la modificación de la ley y el peligro que corre la Argentina si finalmente se concreta.

Fuente: Noticias Argentinas.