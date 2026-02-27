Se encuentran abiertas las inscripciones a los talleres que brinda la Casa de la Cultura

Comenzarán a dictarse a partir de marzo en el edificio ubicado en 9 de julio y Carbó, Paraná. Hay propuestas para todas las edades y se dictarán de lunes a jueves.
Teatro, Arte y Bienestar Emocional, Literatura, Música, Tai-Chi, Títeres, Entrenamiento Cognitivo, Danza-Terapia, Folclore, Acroyoga, Arte Terapia, entre otros, componen la oferta para comenzar la temporada 2026. La grilla es la siguiente:
Lunes
-Taller: Teatro (y humor) Anual- Adolescentes, jóvenes y adultos
Horario: lunes de 20 a 22
Responsable: Ignacio Koornstra
-Taller: Arte, palabra y bienestar emocional (adultos mayores)
Horario: lunes 18 a 20
Responsable: Roxana Villagra Sabaliche
-Taller: De títeres y objetos (jóvenes y adultos)
Horario: lunes 20 a 21:30 (comienza 16/03)
Responsable: Pola Ortiz
Martes
-Taller: Entrenamiento cognitivo (adultos mayores)
Horario: martes 18 a 19:30
Responsable: Laura Budini
-Taller: Travesuras Literarias (para niños de 3 a 5 años)
Horario: martes 16.30 a 18
Responsable: Andrea Casco
-Taller: Música (Uader)
Horario: martes 20 a 21:30
Responsable: Valentin Cosso
–Taller: Tai-Chi (jóvenes y adultos)
Horario: martes 18 a 20
Responsable: Sergio Peralta
Miércoles
-Taller: Arte terapia (adolescentes, jóvenes y adultos)
Horario: miércoles 18 a 19:30
Responsable: Micaela Geranio
-Taller: Acroyoga (jóvenes y adultos)
Horario: miércoles 18 a 21
Responsable: Virginia Mocker
-Taller: Folclore (jóvenes y adultos)
Horario: miércoles 21 a 22
Responsable: Fiorella Serrano
Jueves
-Taller: Entrenamiento cognitivo (adultos mayores)
Horario: jueves 9 a 11
Responsable: Paola Schmukler
-Taller: Música en Movimiento (para la niñez)
Horario: jueves 17 a 20 (dos grupos)
Responsable: Felicitas Centeno- Lucia Bravo
-Taller: Danza terapia (adultos mayores)
Horario: jueves de 18 a 20
Responsable: Lucila Moro
Más información en la Casa de la Cultura de Entre Ríos:
IG: @lacasadelaculturaer
E-mail: casaculturaentrerios@gmail.com