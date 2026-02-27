Se encuentran abiertas las inscripciones a los talleres que brinda la Casa de la Cultura

Comenzarán a dictarse a partir de marzo en el edificio ubicado en 9 de julio y Carbó, Paraná. Hay propuestas para todas las edades y se dictarán de lunes a jueves.

Teatro, Arte y Bienestar Emocional, Literatura, Música, Tai-Chi, Títeres, Entrenamiento Cognitivo, Danza-Terapia, Folclore, Acroyoga, Arte Terapia, entre otros, componen la oferta para comenzar la temporada 2026. La grilla es la siguiente:

Lunes

-Taller: Teatro (y humor) Anual- Adolescentes, jóvenes y adultos

Horario: lunes de 20 a 22

Responsable: Ignacio Koornstra

-Taller: Arte, palabra y bienestar emocional (adultos mayores)

Horario: lunes 18 a 20

Responsable: Roxana Villagra Sabaliche

-Taller: De títeres y objetos (jóvenes y adultos)

Horario: lunes 20 a 21:30 (comienza 16/03)

Responsable: Pola Ortiz

Martes

-Taller: Entrenamiento cognitivo (adultos mayores)

Horario: martes 18 a 19:30

Responsable: Laura Budini

-Taller: Travesuras Literarias (para niños de 3 a 5 años)

Horario: martes 16.30 a 18

Responsable: Andrea Casco

-Taller: Música (Uader)

Horario: martes 20 a 21:30

Responsable: Valentin Cosso

–Taller: Tai-Chi (jóvenes y adultos)

Horario: martes 18 a 20

Responsable: Sergio Peralta

Miércoles

-Taller: Arte terapia (adolescentes, jóvenes y adultos)

Horario: miércoles 18 a 19:30

Responsable: Micaela Geranio

-Taller: Acroyoga (jóvenes y adultos)

Horario: miércoles 18 a 21

Responsable: Virginia Mocker

-Taller: Folclore (jóvenes y adultos)

Horario: miércoles 21 a 22

Responsable: Fiorella Serrano

Jueves

-Taller: Entrenamiento cognitivo (adultos mayores)

Horario: jueves 9 a 11

Responsable: Paola Schmukler

-Taller: Música en Movimiento (para la niñez)

Horario: jueves 17 a 20 (dos grupos)

Responsable: Felicitas Centeno- Lucia Bravo

-Taller: Danza terapia (adultos mayores)

Horario: jueves de 18 a 20

Responsable: Lucila Moro

Más información en la Casa de la Cultura de Entre Ríos:

IG: @lacasadelaculturaer

E-mail: casaculturaentrerios@gmail.com