Con un hombre menos, Racing empató con el líder Independiente Rivadavia

Racing cosechó un empate ante el líder Independiente Rivadavia de Mendoza, pese a jugar más de la mitad del partido en inferioridad numérica. Fue 1 a 1, en el estadio Presidente Perón, por la 7ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El resultado afianzó a la Lepra con 16 puntos en lo más alto de la Zona B y dejó a la Academia en el octavo lugar, con 8.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas afrontó casi todo el segundo tiempo en inferioridad numérica, tras la expulsión de Matko Miljevic a los 30 minutos de la primera parte por doble amonestación. Además, sufrió la sensible baja de Adrián Maravilla Martínez, quien abandonó el campo de juego entre lágrimas y en camilla por una lesión en el tobillo.

Matías Fernández abrió la cuenta para los mendocinos a los ocho minutos del segundo tiempo, culminando un contraataque que se inició en un córner a favor de Racing. La respuesta local llegó cuando Tomás Conechny, de cabeza y tras un centro de Gabriel Rojas, decretó la igualdad a los 33 minutos del complemento.

El desarrollo del partido se vio marcado por la decisión arbitral de Darío Herrera, quien expulsó a Miljevic cuando restaba una hora de juego y Racing debía revertir el marcador con uno menos. La inesperada salida de Maravilla Martínez golpeó anímicamente al equipo, ya que el delantero es considerado uno de los más destacados del continente.

Tras este empate, Independiente Rivadavia se mantiene como único puntero de la Zona B con 16 puntos y lidera también la tabla anual del fútbol argentino. En tanto, Racing Club queda en la octava posición, alejándose de la zona de clasificación a los playoffs.

En el horizonte inmediato, Racing enfrentará a Atlético Tucumán el martes 3 de marzo a las 21.15, mientras que Independiente Rivadavia será visitante ante River Plate el lunes 2 de marzo a las 21.30, ambos encuentros correspondientes a la próxima fecha del torneo, señala Infobae.