La vice de Chajarí obtuvo una beca de un programa internacional de formación de líderes en América Latina

Fabiola Fochesatto Brunini fue una de las 30 seleccionadas, entre 3100 postulantes de América Latina, para participar de un programa de formación en Montevideo (ROU).

"Luego de un arduo proceso de selección, que empezó en 2025, fui elegida por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Fundación Carolina para acceder a una beca para la formación de líderes en América Latina", publicó la viceintendente de Chajarí en sus redes sociales.

Fochesatto Brunini contó, además, que su selección se concretó entre 3100 postulantes de América Latina. "En la primera etapa -contó- fuimos seleccionados 440 líderes. Esto me permitió acceder a una instancia de formación en distintos temas: modernización de la administración pública, uso de datos para la toma de decisiones, Diseño de programas y proyectos y Liderazgo en el sector público".

Además agregó que entre 440 postulantes fueron seleccionados 30 líderes, 10 del Cono Sur, entre los que resultó elegida. Otros 10 son de la Subregión Andina y los 10 restantes de Centroamérica, según contó. Esto le permitirá participar, el lunes 30 y martes 31 de marzo próximo, de un taller de formación que se llevará a cabo en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay.

Durante los talleres presenciales los participantes presentarán un proyecto, guiados por las pautas proporcionadas por el equipo de formación, donde se valorará el desempeño individual y grupal, y se seleccionarán los mejores proyectos presentados, bajo méritos de calidad y excelencia. Además se incluye dentro de la actividad una visita a proyectos locales de éxito.

"Estoy feliz y no quería dejar de compartir mi alegría con todos quienes creen en el valor del mérito, el esfuerzo y el trabajo" dijo la Viceintendente, quien además informó que su participación en el programa es financiada en su totalidad por el CAF y la Fundación Carolina.

"Me entusiasma la posibilidad de seguir preparándome para los desafíos del futuro, que tienen que ver dejar lo mejor de nosotros para los vecinos de la ciudad", concluyó.