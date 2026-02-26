Detección de talentos: la provincia firmó un acuerdo con la Federación Atlética de Entre Ríos

La secretaría de Deportes de Entre Ríos firmó un acta de entendimiento con la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) destinada a potenciar la detección temprana y el desarrollo de talentos en todo el territorio. El documento establece un marco de cooperación orientado a la implementación de centros de entrenamiento móviles integrados, la realización de campus formativos para atletas y clínicas de capacitación para entrenadores, técnicos y formadores.

El acuerdo fue suscripto por la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, junto a la Federación Atlética, representadas por Sebastián Uranga y Aníbal Lanz, respectivamente. Y de acuerdo a lo informado por la provincia, la iniciativa comenzará con el atletismo y prevé la incorporación progresiva de otras disciplinas.

El acuerdo también contempla instancias de evaluación técnica, física y funcional, junto con espacios de observación y detección de talentos, con la participación de los gobiernos locales, que acompañarán la organización territorial, la convocatoria y la disposición de infraestructura deportiva.

Las acciones se desarrollarán en distintas localidades entrerrianas bajo criterios de equidad territorial, inclusión y acceso federal al deporte formativo, mediante un esquema de trabajo articulado entre provincia, municipios y federaciones, consolidando una estrategia de cooperación institucional.

​Tras la rúbrica, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó que el atletismo constituye la primera disciplina con la que se formaliza este tipo de actas de cooperación, en el marco de una estrategia que se proyecta hacia otras federaciones deportivas. En ese sentido, señaló que la iniciativa representa "la cristalización de un proceso de trabajo conjunto que se venía planificando desde hace meses", y subrayó la importancia de comenzar con el atletismo como deporte madre, con el objetivo de llegar a cada región mediante propuestas integrales de entrenamiento y capacitación para deportistas y formadores.

Asimismo, el funcionario remarcó que la política deportiva provincial se orienta a ampliar la base de participación y mejorar el rendimiento deportivo, señalando que la articulación con federaciones permitirá generar seguimiento, incorporar nuevas metodologías de entrenamiento y fortalecer el desarrollo territorial junto a los municipios. También valoró el acompañamiento del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, en la priorización del deporte dentro de la agenda pública.

Por su parte, el presidente de la Federación Atlética de Entre Ríos (FAER), Aníbal Lanz, resaltó la importancia del acuerdo y anticipó que la próxima etapa estará centrada en la definición de sedes regionales y la convocatoria a atletas, entrenadores y formadores, destacando el rol de los municipios y del sistema educativo en la iniciación deportiva y la detección de talentos.