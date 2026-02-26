8M: Colón realizará una jornada de asesoramiento legal gratuito y acceso a la justicia

La Municipalidad de Colón, a través del Área de Equidad de Género, llevará adelante una jornada de asesoramiento y orientación legal gratuita en el marco del 8M. La propuesta se enmarca en el lema impulsado por Naciones Unidas: “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, con el objetivo de fortalecer el acceso a información y herramientas legales para el ejercicio efectivo de los derechos.

La actividad será el martes 10 de marzo, de 10 a 12 horas, en Plaza Washington, y está destinada a mujeres que deseen acercarse para realizar consultas generales vinculadas al derecho y a situaciones que requieren orientación para el acceso a la justicia.

Derechos, justicia y acción: el sentido de la convocatoria

Desde el Área de Equidad de Género se señaló que la jornada busca acompañar y sostener las políticas públicas de género alcanzadas a partir de años de lucha, compromiso y visibilización, poniendo el foco en la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos. En esa línea, se remarca la importancia de exigir igualdad de derechos y también de justicia, para que esos derechos se restituyan, se ejerzan y se disfruten plenamente.

Asimismo, se advierte que, a nivel global, persisten desigualdades estructurales: actualmente las mujeres cuentan con una proporción menor de derechos jurídicos en comparación con los hombres, especialmente en áreas fundamentales como trabajo, dinero, seguridad, familia, propiedad, movilidad, comercio y jubilación.

Asesoramiento legal gratuito y orientación sobre procedimientos

Durante la jornada, se dispondrá de un espacio de consulta y acompañamiento con participación de representantes del Poder Judicial y profesionales del Derecho, con el objetivo de orientar, guiar e informar sobre procedimientos y herramientas legales disponibles.

Se brindará orientación general en temáticas como: Derecho laboral; Derechos civiles; Derecho de familia; Identidad de género; y Contextos de violencia de género.

Se aclaró que los organismos judiciales presentes no podrán responder sobre expedientes específicos, pero sí ofrecerán orientación general y derivaciones correspondientes cuando sea necesario.

Instituciones que acompañan

La jornada contará con el acompañamiento de Defensoría, Fiscalía, Juzgado de Garantías y profesionales del Derecho, en una propuesta articulada que busca acercar el acceso a la justicia a la comunidad.