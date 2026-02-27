Básquet: el clásico fue para Central Entrerriano en Gualeguaychú

En Gualeguaychú, Central Entrerriano le ganó por 99 a 72 a La Unión de Colón, en una nueva edición del clásico que se enmarcó en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. En un partido con ambiente digno de una final, el Estadio José María Bértora fue un hervidero y local se quedó con la victoria.

Las acciones en el Bértora

Un primer cuarto con tropiezos para el dueño de casa y efectividad para la visita, quien supo aprovechar esos mínimos errores del rival con rapidez y cordura, pero no le alcanzó porque los dirigidos por Pascal despertaron a tiempo y se lo llevaron 24-18.

Central Entrerriano logró mantenerse firme en el segundo período extendiendo la diferencia de puntos a más de 20. Revirtió sus errores del principio con calma y control sobre la pelota. Los colonenses los mantuvieron en la mira, tratando de achicar la diferencia antes del descanso, pero no les fue posible.

El ambiente de la cancha le dio el marco al partido. La vuelta del vestuario fue positiva para el local, pero para los dirigidos por Guastavino fue cuesta arriba. Central encontró sus claves en los ataques rápidos, pero sensatos y extendió la diferencia a casi 30 puntos. Los Rojos no pudieron hacer más que aprovechar las pequeñas fallas que Central tenía y achicar lo más posible hasta la chicharra final.

La Unión pega la vuelta para descansar y el lunes recibir en su casa al puntero del torneo, Provincial de Rosario. Central, por su parte, el sábado a la noche emprende viaje para afrontar la gira por Mar del Plata y La Plata, comenzando el domingo ante Unión en la ciudad feliz.