Presunto contrabando: incautan 98 teléfonos en un operativo cuyo valor de mercado es de 30 millones de pesos

26 de Febrero de 2026 - 16:10

En total se encontraron 98 teléfonos celulares marca Samsung y Redmi con un valor de mercado que asciende a 30 millones de pesos.

Un procedimiento de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial en el puesto de control Paso Cerrito derivó en el secuestro de 98 teléfonos celulares y un vehículo, en el marco de una causa por presunto contrabando que ya quedó bajo órbita federal.

El operativo se realizó sobre una Renault Duster Oroch en la que viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Según la información oficial, el rodado circulaba desde Montecarlo -provincia de Misiones-, con destino a la localidad bonaerense de Pilar.

Durante la requisa, el personal policial detectó 98 equipos de telefonía móvil de las marcas Samsung y Redmi, cuyo valor estimado en el mercado asciende a 30 millones de pesos.

Ante la presunta infracción al régimen aduanero, se dispuso el secuestro del vehículo y de la totalidad de la mercadería. Las medidas fueron ordenadas por el juez federal subrogante a cargo del Juzgado Federal de Concordia, Hernán Viri, con intervención de la Secretaría Penal a cargo de Alan Bergdolt.

El caso vuelve a poner en foco la estratégica ubicación de los controles viales entrerrianos como barrera frente al tráfico ilegal que conecta el NEA con los principales centros urbanos del país.

