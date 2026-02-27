Sindicatos de la Carne de Entre Ríos reafirmaron su “compromiso con la clase trabajadora”

Sindicatos de la Carne de Entre Ríos realizaron un Plenario Provincial en Pueblo Liebig, Colón. Según comunicaron oficialmente, iniciaron una “nueva modalidad de trabajo orientada a consolidar la institucionalidad y fortalecer el colectivo gremial de toda la provincia”.

Las entidades trabajaron sobre “la realidad de cada filial, la situación de la obra social, ART y comisiones médicas, las negociaciones paritarias y el escenario que plantea la reforma laboral”. “Reafirmamos la necesidad de fortalecer la conciencia de clase frente a un contexto que promueve el individualismo”, señalaron.

Del encentro participaron empresarios con quienes intercambiaron “miradas sobre la actividad avícola y bovina, su presente y proyección, sosteniendo con premisa que sólo con un equilibrio justo entre capital y trabajo es posible el desarrollo social”.

Asimismo, estuvo la diputada nacional Marianela Marclay (FdT-Entre Ríos) y los intendentes Gustavo Bastian y Julio Pintos. “Con ellos dialogamos sobre la reforma laboral y previsional, valorando su posición en defensa de las y los trabajadores y del interés colectivo”.

“Los Sindicatos de la Carne de Entre Ríos reafirmamos nuestro compromiso con la clase trabajadora, con la institucionalidad de cada filial, con nuestra pertenencia a la Federación de la Carne y con la lealtad histórica a nuestro conductor, José Alberto Fantini”, concluyeron.