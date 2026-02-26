El Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas convoca a su asamblea plenaria en Paraná para el 25 de marzo

El Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas realizará su asamblea plenaria el 25 de marzo, a las 9:30, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, de Paraná.

En un encuentro centrado en la ejecución de medidas directas para la gestión ambiental del agua, la representación se reunió en Colonia Avellaneda para establecer una agenda de trabajo inmediato. La jornada estuvo marcada por un sentido homenaje a Patricia Mena y Kiara Barrios, víctimas de la reciente tormenta en el Gran Paraná.

En la convocatoria se ratificó el compromiso de los organismos provinciales y locales con la seguridad hídrica y la mitigación de riesgos ambientales. Asimismo, se acordó que el próximo lunes se iniciará la instalación de cartelería informativa en puntos estratégicos y se avanzará en la colocación de rejas diseñadas para la retención de residuos plásticos, contando con el aval técnico de la Dirección de Hidráulica provincial.

El director Legal y de Gestión Ambiental del Agua de la Secretaría de Ambiente en el comité, Osvaldo Fernández, subrayó la necesidad de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico. “Próximamente, publicaremos la página web del Comité y abriremos el acceso a la documentación técnica para que todos los integrantes puedan seguir de cerca las gestiones de limpieza y las campañas de concientización que iniciaremos con la distribución de material informativo. La gestión ambiental del agua requiere una comunidad informada y activa”, señaló.

En tanto, respecto a la importancia de estas acciones, el director de Áreas Naturales Protegidas, Pablo Aceñolaza, destacó que el trabajo territorial es clave para comprender la dinámica del recurso, publicó el portal oficial del gobierno provincial.

“Estamos impulsando un relevamiento de precisión mediante un pedido de colaboración al grupo de Aerofotogrametría de la II Brigada Aérea para obtener un mapeo actualizado de la cuenca. Esto nos permitirá, junto al estudio de la huella hídrica y la evaluación técnica de la luz en los puentes ferroviarios y de la avenida José Churruarín (en Paraná) y su continuación, la calle Convención Constituyente de 2008 (en Colonia Avellaneda), determinar si estas estructuras representan obstáculos para el escurrimiento en días de lluvias copiosas”, explicó el funcionario.

Como cierre de esta etapa de planificación operativa, el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas ratificó la convocatoria a la Asamblea Plenaria que se desarrollará el 25 de marzo, a las 9:30, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, de Paraná. En dicha instancia se presentarán los informes sobre las gestiones de limpieza para evitar el ingreso de residuos a la cuenca y se profundizará en el modelo de invitación institucional para ampliar la red de trabajo en todo el Gran Paraná.